Férias exóticas? Fomos para ISLÂNDIA! (Parte 2)

Férias exóticas? Fomos para ISLÂNDIA!

Fotojornalista: Silvia Ponchon Islândia, Jun/2022 (Parte 2)



Continuando nossa reportagem da semana passada sobre a ISLÂNDIA, que não é apenas linda mas também tem um povo extremamente simpático, vamos agora continuar nosso roteiro acompanhando ainda as meninas brasileiras (Cilésia e Rosa) que alugaram um 4x4 com uma barraca no teto e estão desbravando a ilha!

Próxima parada: Geyser

Não da para falar da Islândia e não lembrar das águas termais da ilha, principalmente de Strokkur que é, sem dúvida, a fonte termal mais famosa do país. Grandes jatos de água fervente são disparados a uma altura de 20 à 40 metros. Strokkur entra em erupção a cada cinco ou dez minutos.

Dentro do famoso Círculo Dourado e a apenas 50 minutos de carro de Reykjavik, Strokkur Geysir é o gêiser de fonte mais popular do país e famoso em todo o mundo. A temperatura da água que explode de minutos em minutos fica entre 80° e 100°.

Por toda a Islândia existem cerca de 100 outros gêiseres menores que também podem ser explorados. Dentro a famosa rota turística do Golden Circle (Circulo Dourado), fica próximo tambem ao famoso Parque Nacional Þingvellir e da famosa cachoeira Gullfoss.

Não é difícil, inclusive, encontrar turistas colocando ovos para cozinhar (e claro tirando fotos) por toda a Islândia nos poços de água quente encontrados no chão.





Diamont Beach

A Black Diamond Beach (praia do diamante negro) é quase tão famosa quanto o próprio Glacier Lagoon (que falamos na semana passada). A praia oferece uma das vistas mais surreais já vistas, uma procissão de icebergs azuis/brancos de todas as formas e tamanhos deslizando silenciosamente enquanto vão ao encontro do mar. A praia de ondas então traz de volta os icebergs e joga na areia da praia. Com o acúmulo das enormes pedras de gelo foi dado o nome de praia de diamante negro uma vez que com o reflexo do sol e a areia escura da praia causam um efeito todo especial no visual.

Camping Cars:





Como recebemos perguntas sobre a tal barraca dos carros que é tradicional na Islândia, vamos explicar mais alguns detalhes:

Sim, todas as barracas ja vêm com 2 colchões e 2 travesseiros dentro. As barracas tem ainda uma luz dentro dela e uma abertura para ventilar a barraca quando ela estiver totalmente fechada (por exemplo, se estiver chovendo). A barraca dos carros é super fácil de montar e as meninas montaram a barraca em menos de 5 minutos!

Quando se esta dirigindo, a barraca deve ficar fechada e o tamanho dela é super compacto, então não atrapalha em nada sua viagem!

Recomendamos um carro 4x4 na Islândia, principalmente se você não vai no verão. Pois um país com muita neve e gelo pode tornar algumas estradas um pouco perigosas. E se você quiser então sair um pouco das estradas principais vai encontrar vários trechos de terra então um 4x4 se torna fundamental!

Para quem tem espírito aventureiro vale muito a pena o investimento. Além de diversão garantida (e boas fotos) você tem a liberdade de poder estacionar onde quiser (para dormir é permitido apenas em campings, mas eles estão por toda parte na ilha) e economiza um bom dinheiro uma vez que a Islândia, de um modo geral, é um país caro. Os preços são comparados aos da Suíca.

Quando você vai retirar o seu carro, a empresa explica tudo antes: como montar/desmontar a barraca e ainda melhor, te dão várias dicas de locais para ir, onde acampar, como acompanhar a situação das estradas e monitorar o tempo.





Quais são os benefícios das barracas de teto dos carros? Vamos fazer um resumo aqui:

1.Armação fácil: a barraca é montada em minutos, com apenas alguns passos simples, e você já pode subir e dormir confortávelmente.

2.Mobilidade: um ótimo complemento para sua viagem, uma barraca de carro pode ser montada em qualquer camping.

3.Impermeável: o material da barraca resiste à chuva, neve, vento e outros elementos e você não precisa se preocupar com goteiras.

4.Segurança: eventuais animais ao redor do carro não o incomodarão quando você estiver a 2 m do chão.

5.Conforto: aproveite o conforto de um colchão para dormir bem!

6.Espaço extra: libere espaço de armazenamento em seu carro, mantendo sacos de dormir, colchões e outros materiais guardados dentro da barraca.

7.Diversão e aventura: uma barraca do teto do seu carro vai permitir um adicional de aventura na sua viagem!





Sky lagoon





Na semana passada fizemos um resumo da maravilhosa piscina de águas termais Sky Lagoon e aqui vamos explicar melhor o diferencial dela: o famoso ritual em sete passos que vai te ajudar a terminar seu dia de forma zen e saudável.

Os islandeses utilizam uma combinacão de água quente, água fria, vapor quente, calor seco e ar fresco para integrar esses elementos naturais e promover o bem estar por dentro e por fora. E acredite, esse ritual funciona muito bem!

As etapas do ritual são as seguintes:

Passo 1: Relaxe na lagoa

Aprecie a entrada em forma de caverna para a piscina/lagoa e disfrute das águas mornas (38°) e relaxe. Respire o ar refrescante do oceano e flutue por um cânion de tirar o fôlego apreciando a vista para o oceano. É entrar suavemente em um estado de serenidade e calma.

Passo 2: Refresque-se com o mergulho frio

Em seguida vem a terapia fria, um passo tradicional para os islandeses! Se você for corajoso como um viking, dê um mergulho na piscina fria. Isso estimulará seu sistema imunológico, e diminuirá o fluxo sanguíneo em seu corpo. Recomenda-se 10 segundos embora você possa ficar por até 30 segundos. Se você está se recuperando de um voo de longa distância ou depois de uma caminhada, você realmente entenderá os benefícios.

Passo 3: Relaxe na sauna

Após um despertar frio, visite a sauna por até 10 minutos. Permita que o calor remova toxinas e limpe sua pele. Desfrute de vistas deslumbrantes do oceano! Com uma enorme janela com vista panorâmica para o oceano, esta torna-se a sauna mais incrível da Islândia. A acústica suave ecoa o som do oceano e cria uma sensação de calma.





Passo 4: Experimente uma névoa fria

Em seguida, equilibre o calor da sauna caminhando lentamente por um espaço frio de névoa. Respire fundo e refresque seus sentidos! A névoa fria rejuvenesce a pele!

Passo 5: A esfoliação corporal

É hora de revigorar com os cremes disponibilizados (e preparados) pelo estabelecimento. A sua pele ficará esfoliada e brilhante.

Passo 6: Sala de vapor

Com a pele formigando por causa dos cremes do passo anterior, o vapor vai agir mais uma vez sua pele e os benefícios hidratantes dos cremes são maximizados.

Passo 7: Tome banho e relaxe na lagoa

Por fim, enxágue o esfoliante no chuveiro. Em seguida, volte para a lagoa geotérmica quente. Feche os olhos, respire fundo, sinta os resultados e aproveite o momento!

Esses sete passos, dados em sequência e em ritmo lento, podem levar a um profundo relaxamento e bem-estar. Como os islandeses fazem há séculos, descubra o poder da tradição e inspire-se neste ambiente incrível.





Vik





Vik é uma pequena vila mais ao sul da Islândia e uma das áreas mais fotografadas do país. A tranquila vila à beira-mar apresenta um ambiente equilibrado entre montanhas cobertas de geleiras, falésias e praias de areia preta.

Poucos outros lugares na Islândia oferecem tantos contrastes na natureza quanto Vik, com os icônicos penhascos que se projetam do mar e o arco de pedra exclusivo de Dyrholaey.

Para quem gosta de caminhar, há uma série de trilhas maravilhosas na área de Vik, bem como um acampamento com uma caverna natural que serve como cozinha para os viajantes com churrasqueira e lareira. Existe também nas proximidades um lago de água doce que é excelente para a pesca de trutas. Algumas aventuras únicas incluem passeios guiados de tirolesa e passeios a cavalo na praia de areia preta e safáris de SuperJeep para ver cavernas de gelo.



Como chegar lá?

Demora cerca de duas horas e meia dirigindo de Reykjavik para Vik no “Ring Road” (estrada que circula a ilha). A viagem é de aproximadamente 180 km. A rota, no entanto, é linda e você pode fazer algumas paradas ao longo do caminho nas cachoeiras Seljalandsfoss e Skogafoss.



Museus e exposições

O Icelandic Lava Show é o único lugar no mundo onde você pode ver com segurança lava derretida a 1100 graus Celsius. É uma exposição única que nenhum visitante deve perder. No centro de Katla, você encontrará uma exposição gratuita sobre o vulcão Katla e o geoparque global em que a cidade está situada.





E aí? Ficou animado? Vamos deixar nossas sugestões para ajudar você a montar seu roteiro aqui:











Para alugar um carro com barraca:

Camping Cars

https://www.campingcars.is/

Bogatröð 33, 262 Reykjanesbær

Para almoçar entre as plantações de tomates:

Fridheimar

https://www.fridheimar.is/

Reykholti, Bláskógabyggð

IS-806, Selfoss

Uma piscina de águas termais:

Sky Lagoon

https://www.skylagoon.com

Vesturvör 44-48, Kópavogur

Para provar um pão assado embaixo da terra:

Laugarvatn Fontana

https://www.fontana.is/

Hverabraut 1

840 Laugarvatn