A NYC Hotel Week retorna de 3 de janeiro a 12 de fevereiro de 2023, com 23% de desconto em mais de 140 hotéis

“A NYC Hotel Week oferece os melhores preços para viajantes que querem visitar os cinco distritos ou para os nova-iorquinos que querem aproveitar os hotéis da cidade”, disse Fred Dixon, presidente e CEO da NYC & Company. “Quando combinado com outras ofertas em nossa promoção mais ampla do NYC Winter Outing – como NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week e NYC Must-See Week – as ofertas são ótimas e podem ser desfrutadas em praticamente todos os aspectos de uma visita à cidade de Nova York, em janeiro e fevereiro, tornando a temporada de inverno incrivelmente atraente. As reservas de hotel já estão disponíveis e convidamos todos a planejar uma visita ou presentear uma estadia em Nova York a um ente querido nessas férias.”





O início das reservas da NYC Hotel Week marca a contagem regressiva para o retorno do NYC Winter Outing, programa que tem o objetivo de estimular viagens e estadias durante os meses de inverno no Hemisfério Norte. O NYC Winter Outing, agora em seu quarto ano, celebra a temporada de inverno da cidade com ofertas dos programas exclusivos da NYC & Company: NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week, NYC Must-See Week e, pelo segundo ano, a NYC Hotel Week. O NYC Winter Outing, que acontecerá de 17 de janeiro a 12 de fevereiro de 2023, combinará ofertas em todos os cinco distritos, incluindo restaurantes, shows da Broadway, atrações, museus, passeios, artes cênicas e hotéis. As reservas para a NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week e NYC Must-See Week serão abertas ao público no dia 10 de janeiro no site: nycgo.com/winterouting





Como parte da parceria da NYC & Company com a Mastercard, os titulares de cartões da bandeira terão acesso exclusivo à pré-venda e podem reservar antecipadamente as ofertas do NYC Winter Outing, incluindo NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week e NYC Must-See Week de 4 a 9 de janeiro em nycgo.com/ nycwinteroutingpresale.

O programa foi anunciado no Hard Rock Hotel New York, participante do NYC Hotel Week, e incluiu também o presidente do conselho da NYC & Company, Charles Flateman, a responsável pelo escritório de mídia e entretenimento do prefeito da cidade de Nova York, Anne del Castillo, o membro do conselho Erik Bottcher e a diretora executiva do Hard Rock Hotel New York, Karin Kopano.