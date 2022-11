Teria coragem: Disney lançará montanha-russa que salta e "voa" pelo ar

Mexer com o imaginário e surpreender são um dos pontos fortes da Disney. Mas por essa você não esperava.





De acordo com o site 6ixBuzz, a Disney teria registrado uma patente para uma nova montanha-Russa que, pasmem, "voa" no ar após saltar dos trilhos. O projeto cujo design foi preparado pela Walt Disney Imagineering (WDI), caso se concretize poderá transformar o parque americano em um dos mais avançados do mundo.





Segundo informações do "Six" Buzz os engenheiros ainda terão um grande desafio para frente para colocar em prática esse audacioso sonho. Afinal, tem que comprovar segurança. A montanha-russa da Disney, que "voa" ainda é uma teoria e muitos testes ainda deverão ser realizados, mas se concretizado, será um ponto positivo para a engenharia e tecnologia. E Você? teria coragem de ir numa montanha-russa dessa?