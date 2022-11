Vídeo: Porto é eleita "melhor destino de cidade do mundo"

Pela primeira vez, a cidade do Porto em Portugal foi eleita “Melhor Destino de Cidade do Mundo” nos World Travel Awards 2022, considerado o “Oscar” do turismo mundial.

Veja um vídeo com imagens de Porto Portugal: Aqui





Ainda pelo norte de Portugal, os Passadiços do Paiva também foram, uma vez mais, reconhecidos como a “Melhor Atração Turística de Aventura do Mundo”.





O Porto concorria com as cidades mexicanas de Acapulco, Cancún e Mazatlán; Bogotá, na Colômbia; Quito, no Equador; a sul-africana Cidade do Cabo; a queniana Nairobi; o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos; as norte-americanas Las Vegas, Miami e Nova Iorque; Hanoi, (Vietname), Hong Kong (China), as australianas Melbourne e Sydney, além da neo-zelandesa Queenstown; Londres, Lyon, Marraquexe, e a cidade de Lisboa.





Para Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, foi mais um dia “que vai ficar na história da cidade do Porto, mas também na de toda a região”. “Este é um prémio que nos deve encher a todos de orgulho. A marca Porto tem uma capacidade de atração incrível e com ela beneficia toda a região Norte. Tenho a certeza de que vamos todos ganhar muito com estas distinções”.





“Sendo uma estreia importante para o Porto, não podia esquecer também o prémio dos Passadiços do Paiva. Serem considerados, pela quinta vez consecutiva, a melhor atração turística de aventura do mundo diz muito sobre este fantástico projeto e é já um case study de sucesso, replicado internacionalmente”. “Várias instituições do Porto e Norte já tinham sido galardoadas na edição europeia. Agora, termos dois vencedores na edição mundial é a cereja no topo do bolo”, concluiu Luís Pedro Martins.





Recorde-se que, em outubro, na edição europeia, o Porto foi considerado “Europe’s Leading City Destination”, os Passadiços do Paiva conquistaram as categorias “Europe's Leading Tourist Attraction” e “Europe's Leading Adventure Tourist Attraction” e o Vila Galé Collection Braga levou a melhor como “Europe's Leading Landmark Hotel”.





Os World Travel Awards, fundados em 1993, são um dos mais prestigiados prémios internacionais na área do turismo, distinguindo, entre outros, cidades, regiões, países, hotéis e resorts.





@visitportoandnorth I #VisitPortoandNorth