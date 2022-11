Copa do Mundo: Shopping Cidade Verde altera funcionamento em dias de jogos do Brasil

O Shopping Cidade Verde terá o horário de funcionamento diferenciado nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O fechamento das lojas acontecerá uma hora antes do jogo e a reabertura será facultativa aos lojistas.





Para a fase de grupos, o horário de funcionamento já está definido. Nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, quando o Brasil enfrenta a Sérvia e Camarões, respectivamente, às 16h, o shopping vai funcionar até às 15h. Já no dia 28 de novembro, quando o jogo será às 13h, contra a Suíça, as lojas fecham às 12h.





Localizado em uma das áreas que mais cresce no estado, o Shopping Cidade Verde completou cinco anos em plena expansão. Além de um grande mix de lojas, o mall ainda possui opções de gastronomia, lazer e serviços de saúde. O espaço conta com a segurança de uma ampla área coberta com ventilação natural, oferece espaço kids, entretenimento para pets, restaurantes, cafés e quiosques, vigilância privada e estacionamento gratuito.





Em breve, o shopping vai inaugurar o CV Garden, o novo setor da praça de alimentação, com seis estabelecimentos gastronômicos. Para os próximos semestres, o plano é a expansão da parte superior, consolidando ainda mais o Shopping Cidade Verde como umas das principais opções de lazer da zona sul da Grande Natal.