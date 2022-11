Guia de sucesso em Orlando espera a melhor temporada de todos os tempos

Gustavo Gicovate, o guia turístico brasileiro de maior sucesso em Orlando, falou sobre o que pode se tornar a melhor temporada de todos os tempos na região dos parques da Disney. "Várias datas na Disney já estão com ingressos esgotados, inclusive das festas extras de Natal. Esperamos pela melhor temporada de todos os tempos, com os meses de dezembro e janeiro chegando a lotação máxima na Cidade", disse Gustavo.





Com o fim da pandemia decretado oficialmente, a movimentação de brasileiros para viajar à Disney tem voltado a crescer, principalmente porque a Terra da Magia está atualmente celebrando o aniversário de 50 anos com muitas novidades e atrações diferenciadas. Muitos famosos também apostam no destino para se divertir.





Entre as celebridades que costumam contar com os serviços de Gustavo estão os ex-BBBs, Adriana Sant'Anna e o marido Rodrigão, Thales Roberto , o jogador Willian e Durval Lelis. "Adriana e Rodrigo já fazem parte da nossa família, nosso relacionamento já vai além dos parques, mas quando se trata de passeio não abrem mão da nossa presença como guia e amigo", comenta o profissional, que comanda a agencia 'Se Liga Orlando'.





Mas afinal, quem é o Gustavo do Se Liga Orlando? Gustavo é um especialista no destino e ajuda diariamente os mais de 150 mil seguidores que o acompanham no Instagram dando dicas preciosas, informações e muita diversão, através das lives e stories diretamente de dentro dos parques, outlets e também nos passeios ao redor de Orlando e EUA.





Gustavo ainda é formado em turismo, guia, agente de viagem e atua no mercado do turismo há mais de 16 anos. Todo conhecimento é utilizado para ajudar os clientes e seguidores no melhor planejamento para sua tão sonhada viagem para a Terra da Magia. O profissional costuma dizer aos seus clientes que o sonho de visitar a Disney não precisa ser adiado, apenas remanejado. O comportamento do turista brasileiro mudou, se ajustando às necessidades de cada família para que ainda assim a viagem se concretize.