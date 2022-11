Graduação internacional se paga dois anos antes quando comparado a um curso universitário feito no Brasil, aponta STB

Fazer faculdade fora do Brasil é o sonho de muita gente. Entre as razões estão a qualidade do ensino e as oportunidades profissionais disponíveis em outros países. Mas sem saber que é possível custear essa experiência internacional e ainda ter retorno do investimento em tempo inferior ao curso universitário brasileiro, muitas pessoas tendem a atrasar esse projeto.





De acordo com o Student Travel Bureau (STB), consultoria líder em educação internacional no Brasil, considerando o investimento e o custo de vida, somado a amplitude de oportunidades as quais o estudante terá acesso durante e após a formação no exterior, mais o salário inicial após a formatura, que sobe consideravelmente com uma instituição internacional no currículo, é possível afirmar que a experiência se paga, em média, em até dois anos após a formação - ao menos dois a menos do que o retorno do investimento de universidades no Brasil, que varia de três a seis anos.

Entre os destinos com os menores custos de vida estão Belfast, na Irlanda do Norte, e Calgary, no Canadá.





“O processo de aplicação para faculdades e universidades no exterior é muito diferente dos processos das instituições brasileiras. Por isso, uma consultoria de educação internacional é tão importante para que o estudante tenha sucesso em sua trajetória. Apresentamos as melhores oportunidades para cada estudante de acordo com seu perfil acadêmico e notas, considerando ainda os seus objetivos profissionais e o orçamento que dispõe para investir no projeto de educação internacional”, afirma Christina Bicalho, vice-presidente do STB.





Para desmistificar esse tema e ajudar os interessados nessa jornada da educação internacional, o STB preparou conteúdo que traz detalhes sobre as quatro principais formas de medir o retorno do investimento em uma experiência internacional de graduação. Confira a seguir:





CONSTRUIR UM CURRÍCULO FORTE

Além de ganhar experiência prática em um ambiente internacional e de ampliar a rede profissional, pessoas que estudaram no exterior têm mais chances de desenvolver habilidades muito valorizadas pelo mercado, como comunicação com pessoas de diferentes nacionalidades, gerenciamento de tempo e adaptabilidade.

Se por um lado um currículo atraente vai ajudar a conseguir melhores oportunidades de entrevistas, o que vai determinar a contratação de um profissional é a sua capacidade de ter conversas interessantes sobre suas experiências, algo super estimulado durante uma graduação internacional.

CUSTO DE VIDA

Fugir do óbvio ao escolher o destino para fazer faculdade também pode ser determinante para obter um rápido retorno do investimento. Saindo dos grandes centros, é possível encontrar cidades muito bem estruturadas, com boas oportunidades de emprego e menos competitividade.

Belfast, na Irlanda do Norte, por exemplo, tem um dos menores custos de vida do Reino Unido, chegando a ser 28% mais barato do que morar em Londres, por exemplo. Já Calgary, cidade na qual está localizado o Bow Valley College, no Canadá, tem um custo de vida que pode ser até três vezes menor do que as cidades de Vancouver e Toronto.

EMPREGABILIDADE

Quando o assunto é empregabilidade, a maioria das faculdades do portfólio do STB Universidades oferecem um índice superior a 90% de empregabilidade após a formação. Entre as opções interessantes para os estudantes brasileiros, está a Queens University Belfast, ranqueada entre as 200 melhores do mundo, e com um custo de 13 mil libras por ano. De acordo com o ranking de empregabilidade da QS World University Rankings 2022, a instituição conta com um índice de 92% de empregabilidade após a formatura.

Já o Bow Valley College, no Canadá, por sua vez, tem um índice de empregabilidade ainda mais impressionante, chegando a até 100% em seus cursos de entretenimento. Prova de que a mão de obra especializada na área está em alta demanda na região, outro ponto positivo para quem pensa em estudar no destino.

SALÁRIO INICIAL

Se considerarmos que, em 2022, o salário mínimo no Reino Unido é de, aproximadamente, 1600 libras por mês e que a graduação no Reino Unido tem duração de três anos, estima-se que, em menos de dois anos, o estudante já tenha tido o retorno de todo o investimento de sua graduação - isso se ele ganhar um salário mínimo, o que dificilmente acontecerá, já que, na maioria dos casos, os estudantes ingressam no mercado com um salário inicial maior.

Em 2022, os salários de entrada para profissionais recém-formados no Reino Unido são de aproximadamente 25 mil libras, o que diminui em alguns meses o tempo total de retorno de investimento após a formatura.

Já no Canadá, a média salarial varia entre 63 mil dólares canadenses por ano para profissionais recém-formados, podendo chegar a até CAD 86 mil no caso de recém-formados mais experientes. Considerando o investimento de CAD 24 mil por ano (e um total de dois anos de curso), o retorno de investimento de um college como o Bow Valley College, pode ser feito em 8 meses.

Sobre o STB - Student Travel Bureau





Líder no segmento de educação internacional no Brasil, o STB - Student Travel Bureau oferece consultoria para intercâmbio em diversos destinos e conta com ofertas para todas as idades, com cursos que vão desde programas de férias para adolescente, ensino médio e graduação até opções voltadas para a formação profissional e trabalho no exterior.





Fundado em 1971, está presente em todo o país, com 45 escritórios nacionais e um internacional em Sydney, na Austrália, embarcando, em média, 30 mil estudantes brasileiros por ano. O STB trabalha com especialistas em educação global e tem parceria com algumas das mais importantes instituições de ensino do mundo, além de ser recrutador exclusivo dos programas de trabalho da Walt Disney World Company na América Latina e única empresa brasileira parceira do New York Times Education.





Com o compromisso de facilitar o acesso dos brasileiros à educação internacional, o STB patrocina o Global Access Through Education (GATE), plataforma brasileira que reúne conteúdos e promove palestras e masterclasses de instituições de ensino globais, além de apoiar projetos de transformação social como Gerando Falcões.

www.stb.com.br