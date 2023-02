Potiguares podem concorrer a 1 milhão de bolsas de inglês oferecidas pelo Santander

O Santander anuncia 1 milhão de bolsas de inglês com a English Live em sua nova campanha "De Vida", que oferta condições especiais para auxiliar clientes a dar impulso aos seus planos e lidar com eventuais dívidas neste início de ano. A ação é válida até 28 de abril de 2023 e para maiores de 16 anos que se cadastrarem pelo link http://app.becas-santander.com/program/santander-english-live-2023 na plataforma de educação do Santander Universidades.

A bolsa dá acesso aos 16 níveis de cursos da EF English Live, do iniciante ao pós-avançado, por 90 dias após a ativação do seu acesso. "O inglês é a língua universal para se comunicar em qualquer lugar do mundo. O Santander Universidades vai capacitar pessoas de todas as idades para aprender do zero ou melhorar seus conhecimentos na língua inglesa. Dominar um idioma usado em muitos países abre portas de trabalho internacionais para 1 milhão de bolsistas," afirma Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil.

A ação faz parte de uma série de ofertas que o Santander está anunciando toda às terças-feiras, durante os intervalos do Big Brother Brasil. A campanha "DeVida" nasceu dentro de um contexto de ressignificar a palavra "dívida" na comunicação e desenvolver soluções que viabilizem uma gestão inteligente do crédito, para que os recursos possam ser utilizados para promover a prosperidade do cliente.

"Para falar de dívida, agora vamos falar 'De Vida', pois o eventual devedor quer melhorar sua vida e realizar seus sonhos, e pode fazer isso tomando crédito, se capacitando ou colocando de pé um projeto financeiro", afirma Igor Puga, diretor de Marca e Marketing do Santander. "Também assumimos nossa dívida como banco, que é ajudar as pessoas e negócios a prosperar", conclui.

Santander e seu apoio a Educação Superior

O Santander Universidades já impactou a vida de mais de 790 mil estudantes, profissionais e empreendedores por meio de programas gratuitos, muitos deles realizados em parcerias com as 1.200 universidades de 22 países que estão presentes. Ao longo de 25 anos de atuação, este sólido compromisso com a educação superior destinou mais de € 2 bilhões a iniciativas acadêmicas, que viabilizaram a oferta de mais de 790 mil bolsas de estudo. A cada ano, o Santander Universidades investe em educação mais de R$ 40 milhões e, apenas em 2021, 33 mil bolsas foram destinadas para estudantes de todo o Brasil e para 2022 a proposta é entregar mais de 35 mil bolsas de estudo. Essa atuação levou o Santander a ser reconhecido como a empresa que mais investe em educação no mundo, de acordo com o Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500 de 2018.