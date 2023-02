Nutricionista potiguar sugere o que comer antes, durante e depois dos dias de Carnaval





Fernanda Coimbra traz seis dicas valiosas e também explica como lidar com a ressaca





Com a proximidade do feriado mais esperado por muitos dos brasileiros, o Carnaval, muitas pessoas já se programam sobre o que vestir, qual maquiagem usar e de quais blocos vão participar. Tão importante quanto tudo isso é optar por uma alimentação que dê energia para horas em pé nos blocos ou subindo as ladeiras da folia.





Para a nutricionista e professora da Universidade Potiguar (UnP), Fernanda Coimbra, para ter energia "sugiro que os foliões comam alimentos que forneçam energia. Assim, dá para manter o pique total no Carnaval", destaca. "Aposte nos cereais, nas raízes (batata doce, inhame e macaxeira), tapioca, priorizando quando for possível os carboidratos mais complexos", detalha a profissional.





Tão importante quanto saber o que comer é saber o que não comer neste período. "O ideal é evitar alimentos muito gordurosos e as frituras, pois estes demoram mais para serem digeridos, provocam sono e podem estragar a festa. Prefira preparações assadas, grelhadas ou cozidas", alerta Fernanda.





Como sugestão de cardápio para as principais refeições do dia, a especialista apresenta opções variadas e saudáveis:





1. Coma frutas da estação. As frutas possuem vitaminas e minerais que auxiliam em diversas funções do organismo, dentre elas no processo de desintoxicação, essencial nesse período de folia, em que o corpo estará submetido a constante estresse oxidativo;









2. Programe-se. Não fique longos períodos em jejum. O ideal é fazer três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e pequenos lanches nos intervalos. Estes pequenos lanches podem ser frutas frescas ou sucos de frutas e castanhas. Escolha lanches leves e nutritivos: sanduíche de queijo branco, ricota, cottage, peito de peru ou requeijão, dentre outros;





3. Não se esqueça de consumir proteínas. As carnes são essenciais para fornecer energia para os quatro dias de carnaval, dê preferência às carnes brancas como peixe e frango. As carnes vermelhas não estão proibidas, mas a digestão é mais lenta e são mais gordurosas. Procure também não usar gordura no preparo;





4. Consuma salada. São pratos refrescantes, saborosos e ajudam a manter equilibrada a saciedade por mais tempo. São ricas em vitaminas, sais minerais e fibras alimentares. Além disso, são rápidas de preparar;





5. Cuidado especial com o consumo de frutos do mar e alimentos vendidos na praia. Por conta do calor, estes alimentos estragam facilmente e nem sempre estão mantidos em temperaturas corretas;





6. Durante a folia, não podemos esquecer de tomar água. Ela é fundamental para que o corpo aguente brincar sob sol. Procure ingerir de dois a três litros de água ao dia. Outras opções são água de coco e sucos de fruta, que têm muitos compostos bioativos e antixoxidantes.





Para quem gosta de cerveja ou outra bebida alcoólica, é fundamental intercalar o consumo com a água. "A bebida alcoólica desidrata o corpo, por isso é importante manter a ingestão de água em conjunto. Coma vegetais verde-escuros, como couve, brócolis, rúcula e agrião. Estes vegetais atuam no processo de desintoxicação, auxiliando o funcionamento do fígado. Portanto, são boas pedidas na luta contra a ressaca", finaliza Fernanda.









Sobre a Universidade Potiguar - UnP





