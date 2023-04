Bolsonaro nega candidatura de Michelle: 'Não tem vivência política'

No evento organizado pelo PL para recepcionar o seu retorno ao Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou boatos de que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro iria se candidata à Presidência da República e revelou que o tema já foi debatido pelo casal. Segundo alegou o ex-mandatário, ela não tem "vivência política".

"Tem que ter algo mais. Eu tive dificuldade para ser presidente, mesmo com anos de Congresso. A Michelle tá fora disso, ela não deseja. Temos uma filha de 12 anos. Agora, ela quer colaborar. Ela fez um trabalho excepcional , se dedicou às pessoas com deficiência" apontou.

De acordo com o político, caso a decisão de Michelle venha a mudar ele "não irá proibi-la".

"Não vou proibi-la, ela vai conversar comigo. Mas ela não tem esse interesse. (....) A senhora Michelle Bolsonaro não tem vivência política", reforçou.

Bolsonaro (PL) chegou no Brasil na manhã quinta-feira (30) por volta das 6h36 no Aeroporto Internacional de Brasília , depois de passar uma temporada de três meses nos Estados Unidos.

Dezenas de apoiadores esperaram por ele no setor de desembarque do aeroporto. No entanto, Bolsonaro saiu escoltado por outra saída. A esposa, Michelle Bolsonaro, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aguardavam o político.

Nas redes sociais, Bolsonaro agradeceu o carinho dos apoiadores em publicações e disse: "É muito bom estar de volta ao Brasil".