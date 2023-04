Ministra revela aumentará 6 mil vagas no Programa Mais Médicos

A ministra da Saúde , Nísia Trindade , comunicou nesta quarta-feira (29) que vai aumentar mais vagas no Programa Mais Médicos para o Brasil. O projeto voltou na semana passada e o primeiro edital ampliará mais de mil postos.

“Nós pactuamos na Comissão Tripartite o Mais Médicos com todas as inovações que pudemos associar pela avaliação e experiência. Infelizmente, nós tínhamos brasileiros fora dessa cobertura no país, o que ocasionou retrocessos importantes nesse programa. E com o relançamento, nós vamos abrir 6.000 vagas. Anunciamos 5.000, mas vai ser possível, neste momento, ampliar para 6.000 vagas”, discursou.

A fala da ministra ocorreu na 24ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Ela enfatizou que o Movimento Nacional pela Vacinação e investimentos do governo federal na atenção primária à saúde e no cuidado integral serão fundamentais para reduzir as hospitalizações.

A União irá abrir 16 mil vagas até o final deste ano para profissionais que atuam na atenção primária. As oportunidades de trabalho serão disponibilizadas milhares de cidades brasileiras, principalmente em locais de extrema pobreza.

Outras 10 mil oportunidades vão ser feitas com contrapartida das cidades e que dão a garantia às prefeituras com menor custo, o que dará a chance de viabilizar contratações, maior rapidez na reposição do profissional.

Encontro de prefeitos

A Marcha dos Prefeitos foi feita em Brasília. Os ministros apresentaram as principais propostas que o governo Lula pretende fazer ao longo de 2023 que devem beneficiar os municípios.

O encontrou foi organizado pela CNM (Confederação Nacional de Municípios) e contou com a presença de quatro ministros – Nísia Trindade (Saúde), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Jader Filho (Cidades) e Camilo Santana (Educação) – no painel “Debate com Ministros”.

Fonte: IG