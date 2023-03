Casos de Dengue e Chikungunya tem aumento alarmante em 2023

O Ministério da Saúde emitiu um alerta nesta semana sobre o preocupante aumento de casos de Dengue e Chikungunya em todo o território brasileiro. De acordo com o órgão, os casos de Dengue aumentaram em mais de 53% desde janeiro. Já os números de Chikungunya dispararam em 98% em relação ao mesmo período do ano passado.





Esses altos índices das doenças têm sido motivo de preocupação para o Ministério da Saúde, que já sinalizou a possibilidade de epidemia em alguns estados, com tendência de aumento nas próximas semanas. A pasta também notou um aumento na incidência de casos de Zika em alguns estados, mas sem registro de óbitos, ao contrário do que ocorre com a Dengue e a Chikungunya.





É importante ressaltar que as três doenças são causadas por vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti.





Recentemente o boletim epidemiológico do governo federal apontou o seguinte aumento no total de casos:





Dengue - com 404.485 casos prováveis, aumento foi de 53%. 117 óbitos também já foram registrados;

Chikungunya - com 53.996 casos prováveis, aumento foi de 98%. 6 óbitos também já foram registrados;

Zika - com 1.625 casos prováveis, aumento foi de 124%. Óbitos não foram registrados este ano.

De acordo com a pasta, o Brasil está no nível 3 para dengue e chikungunya, com aumento de incidência de casos prováveis e óbitos confirmados.





No caso da zika, o país está no nível 1, ou seja, estados registraram aumento da incidência de casos prováveis, mas sem óbitos.