"Pior coisa do mundo perder uma filha", diz pai de miss morta em incêndio

Mayara Ingrid Silva Nitão, Miss Sertão Paraibano e ex-Miss Paraíba, faleceu neste sábado, 25, aos 26 anos, após pular do 6º andar do prédio em que morava com seu irmão no bairro do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. Ela tentou escapar de um incêndio que ocorreu em seu apartamento. Neste domingo, 26, o Estadão entrevistou o pai da vítima, o jornalista paraibano Cesar Nitão.