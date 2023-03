Cidades do Brasil poderão entrar em emergência climática, avalia ministra

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, anunciou que o governo está debatendo a possibilidade de emitir um decreto que reconheça o estado de emergência climática em 1.038 municípios considerados mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas.

Durante sua visita às áreas afetadas por inundações em Manaus, a ministra explicou que a decretação da emergência permanente permitiria uma ação continuada para prevenir eventos extremos, como secas e fortes chuvas, que devem continuar.

Em alguns casos, até mesmo a remoção de populações de áreas de risco deverá ser planejada e executada.





Segundo Marina, o objetivo da medida é permitir que obras preventivas, como estudos de solo, drenagem e assistência social, possam ser antecipadas.





Além disso, são necessários projetos de prevenção de médio e longo prazo, pois as mudanças climáticas estão se agravando a cada dia.





A ministra sugeriu a criação de uma estrutura permanente com comitês, equipes de monitoramento e acadêmicos para supervisionar a aplicação dos recursos públicos e evitar críticas sobre a falta de transparência nos gastos públicos.





A ministra também destacou a importância de esclarecer à população as ações necessárias para mitigar a emissão de gases do efeito estufa e manter a temperatura do planeta estável, enfatizando que é uma adaptação necessária.





As declarações foram feitas ao lado do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do prefeito de Manaus, David Almeida, que agradeceu a visita e a ajuda célere do governo federal.