Fãs pedem o cancelamento de personagem de Super Mario Bros.

Fãs do jogo Super Mario Bros. estão pedindo o cancelamento do personagem Birdo, que estreou no jogo em 1988. Segundo os fãs, a representação do personagem é ofensiva e estereotipada, uma vez que ele é retratado como transexual e apresenta características femininas, como batom e laço no cabelo.



Os fãs argumentam que Birdo reforça estereótipos prejudiciais e transfóbicos, e que sua presença nos jogos deve ser eliminada. A Nintendo, desenvolvedora do jogo, ainda não se pronunciou sobre o assunto.



As críticas à representação de personagens em jogos e outras formas de mídia têm sido crescentes nos últimos anos, levantando questões importantes sobre a representatividade e a diversidade na cultura pop.



Embora muitos fãs tenham uma conexão emocional com os personagens de Super Mario Bros, é importante lembrar que as representações devem ser cuidadosas e respeitosas para evitar perpetuar estereótipos prejudiciais.