Nordeste é a região com mais ônibus fiscalizados no segundo turno

De acordo com dados divulgados pela Justiça Eleitoral, o Nordeste concentrou quase metade dos ônibus fiscalizados no segundo turno das eleições. Foram 2.014 veículos vistoriados, o que representa 48,5% do total fiscalizado em todo o país.



Os estados com maior número de ônibus fiscalizados foram Pernambuco (632), Bahia (489) e Ceará (366). As irregularidades encontradas foram, em sua maioria, referentes à documentação dos veículos e dos motoristas, como ausência de licença para transporte de passageiros e falta de habilitação.



O objetivo da fiscalização é garantir a segurança e a lisura das eleições, evitando a prática de crimes eleitorais, como transporte ilegal de eleitores. Além disso, a fiscalização também contribui para coibir a disseminação da Covid-19, já que os veículos são vistoriados quanto às medidas sanitárias.



No total, foram fiscalizados 4.153 ônibus em todo o país durante o segundo turno das eleições. A expectativa é de que a fiscalização continue atuando nas próximas eleições, garantindo a integridade do processo eleitoral e a segurança dos eleitores.