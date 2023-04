Lula envia Celso Amorim à Ucrânia para mitigar crise

O atual presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, para liderar uma missão diplomática à Ucrânia, com o objetivo de reduzir as tensões entre Kiev e Moscou. A decisão de Lula vem em um momento crítico para a região, com a Rússia aumentando sua presença militar na fronteira ucraniana e a comunidade internacional temendo um possível conflito armado.



Amorim, que é um respeitado diplomata e já serviu como embaixador em vários países, incluindo a Ucrânia, deve se reunir com líderes ucranianos e russos para discutir uma solução pacífica para a crise. A escolha de Amorim é vista como um sinal do compromisso de Lula com a diplomacia e a resolução pacífica de conflitos internacionais.



A escalada das tensões entre a Ucrânia e a Rússia preocupa a comunidade internacional, que teme que o conflito possa se espalhar para outras partes do mundo. A presença militar russa na fronteira ucraniana tem sido descrita como a maior desde a anexação da Crimeia em 2014.



A decisão de Lula de enviar Amorim à Ucrânia é um sinal de que o Brasil está disposto a desempenhar um papel de liderança na promoção da paz e da estabilidade global. A escolha de um diplomata experiente como Amorim mostra o compromisso do presidente brasileiro em encontrar soluções diplomáticas para crises internacionais, em vez de recorrer à violência e à guerra.