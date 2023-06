Estudantes e educadoras inovam e criam podcast exclusivo sobre saúde bucal

Objetivo é levar conscientização para o público em geral e instruir outros estudantes de Odontologia e profissionais da área





Em uma iniciativa inspiradora, um grupo composto por estudantes e professoras do curso de Odontologia da Universidade Potiguar (UnP), em Natal, está revolucionando a forma como a informação sobre saúde bucal é transmitida. Através da criação de um podcast exclusivo, esses jovens estão levando conhecimento e conscientização a um público mais amplo, utilizando uma abordagem moderna e acessível.





O podcast "Ortodontia e Odontopediatria - UnP" está disponível no Spotify e surge como uma resposta à necessidade de disseminar informações relevantes sobre a importância dos cuidados com os dentes e a boca. O programa aborda diferentes assuntos e já conta com 20 episódios disponíveis.





Com um formato descontraído e convidados especializados, o material tem o objetivo de educar e motivar as pessoas a adotarem práticas adequadas de higiene bucal, além de ser um canal para instruir outros estudantes e profissionais da área.





O diferencial é a linguagem acessível e a abordagem descontraída adotada pelos participantes. A intenção é romper com a tradicional formalidade presente em muitas fontes de informação sobre os cuidados com os dentes e a boca, tornando o assunto mais interessante e cativante para o público em geral.





O podcast "Ortodontia e Odontopediatria - UnP" é uma atividade proposta pela Unidade Curricular de Odontopediatria e PCD para a 6ª e 7ª séries da tarde e noite, sob orientação das professoras doutoras Ariane Salgado e Lígia Moreno.