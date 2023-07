Cinco eventos para aproveitar a temporada de inverno na Serra do Rio de Janeiro

Inverno é época de esquentar o corpo com sopas, caldos, fondues e… boa música! Por que não? Para os que gostam do clima frio e estarão de férias no Rio de Janeiro em julho e agosto, são muitas as opções gastronômicas e de lazer. A região está repleta de eventos, que começam já neste sábado. Shows de Fafá de Belém, Paulinho Moska, Alceu Valença e Lulu Santos são algumas das sugestões de programação cultural. Na área gastronômica, a pedida é experimentar pratos tradicionais de montanha e se lançar em novidades como caldo de sururu e fondue de coxinha. Selecionamos cinco eventos que prometem animar ainda mais a estação. Confira.





21º Festival Sesc de Inverno





No dia 15 de julho começa o 21º Festival Sesc de Inverno, considerado o maior evento cultural multilinguagem do país. Este ano, será realizado em 17 localidades do estado do Rio, tendo como cidades-polo Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, todos na Região Serrana. A programação, gratuita ou a preços populares, inclui talentos da música, do teatro, da dança, da literatura, do cinema, do circo e das artes visuais. O evento tem o apoio das prefeituras e dos sindicatos varejistas locais. O público poderá assistir shows de Fafá de Belém, Simone, Vanessa da Mata, Lenine, Mart'nália, Alceu Valença, Paulinho Moska, Luedji Luna, Xande de Pilares e Ed Motta. Nos palcos, serão apresentadas as peças "O Pior de Mim", com a atriz Maitê Proença, e "A Lista", com a atriz Lília Cabral e sua filha Giulia Bertolli.





A programação completa está no site: www.festivalsescdeinverno.com.br





22º Festival de Inverno de Petrópolis





Entre os dias 14 e 23 de julho, o Instituto Dell'Arte promove a 22ª edição do tradicional Festival de Inverno de Petrópolis. Serão dez dias repletos de atrações de alta qualidade em diferentes locais Toda a programação é gratuita, ancorada na "Campanha da Solidariedade", com o objetivo de arrecadar alimentos para instituições carentes da região. O Concerto de Abertura será na Catedral São Pedro de Alcântara, no dia 14, às 19h30m, com a Camerata Antiqua de Curitiba. Até o dia 30, a cidade também recebe o 14º Festival de Fondue, Caldos e Cremes. De queijos a chocolates derretidos, 75 estabelecimentos apresentam uma explosão de sabores para conquistar todos os paladares. Alguns oferecem ainda criações inusitadas, como fondue de coxinha, doce de leite, goiabada e leite Ninho com Nutella, caldo de sururu e creme de cogumelos trufados.





Confira a programação completa no site: www.dellarte.com.br









1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha (Mauá):





O 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha oferece experiências gastronômicas variadas em 29 municípios de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais até o dia 30 de julho. No Rio, o evento acontece em Visconde de Mauá com a participação dos bares e restaurantes Terras Altas, Armazém Mauá, Rosmarinus, Gosto a Gosto, Truta Rosa e Serra Gelada Fondues. Em cada estabelecimento, os visitantes têm a chance de experimentar pratos típicos da região de montanha, que é o mote do festival, com ingredientes frescos de produtores artesanais locais.









18º Festival Vale do Café





O tradicional evento da região, localizada no Vale do Paraíba Sul Fluminense, será realizado entre os dias 20 e 23 de julho, unindo história, gastronomia e música. O roteiro inclui visitas a fazendas históricas, como União, Florença, São João da Prosperidade, Das Palmas e São Fernando, que também serão palco de apresentação de artistas como Turíbio Santos, Maria Teresa Madeira e Cristina Braga. Durante o evento também serão ministrados cursos gratuitos de voz e instrumentalização sob direção de Turíbio Santos.





Mais informações no site: https://festivalvaledocafe.com.br/





Lulu Santos (Teresópolis)