Nordeste: Aracaju vai sediar o Festival Regional Nordeste de Xadrez

Capital sergipana vai receber enxadristas dos noves estados nordestinos





A cidade de Aracaju/SE está se preparando para sediar o Festival Regional Nordeste de Xadrez 2023, de 6 a 10 de setembro, no Real Classic Hotel, em Coroa do Meio. A competição promovida pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) em parceria com a Federação Sergipana de Xadrez (FSX) vai reunir os melhores enxadristas dos nove estados da região e distribuir premiação no valor de R$ 7 mil.





Há muitos anos sem receber um grande evento nacional da modalidade, a expectativa da Federação Sergipana de Xadrez é positiva. "Vai ser uma honra sediar essa competição e a expectativa é muito grande. Há muito tempo que Sergipe não sedia um torneio pensado desse nível, então se espera que o Nordestão seja um sucesso", disse o presidente da FSX, Igor Melo.





Os maiores destaques do xadrez sergipano já estão confirmados, entre eles Arthur Ruiz Patroclo, que já foi Campeão Brasileiro Absoluto de Xadrez Rápido em 2012, e Carlos Alberto Viana Júnior, que ficou em 12° no Floripa Chess Open de 2018, além de ter participado de uma final do Campeonato Brasileiro na época em que não o torneio não era aberto.





De acordo com o presidente da CBX, Máximo Igor Macedo, levar uma grande competição para Aracaju é uma forma de promover o xadrez no estado e chamar a atenção do poder público para a importância desta modalidade. "Aracaju tem grandes jogadores, já sediou eventos escolares e trazer para o estado o Campeonato do Nordeste é uma forma de plantar uma semente em relação a grandes eventos, deixando o terreno frutífero para o desempenho técnico, além de promover a modalidade no estado, chamando a atenção do poder público para quem sabe se tornar um parceiro na promoção do esporte", revelou.