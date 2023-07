Simony comemora vitória contra o câncer: 'Não tem mais nada mesmo'

Após um ano em tratamento contra um câncer de intestino, a cantora Simony contou pelas redes sociais que a doença entrou em remissão. Em post emocionante publicado na sexta-feira (7), ela comemorou a evolução de seu quadro e agradeceu o apoio da família, amigos e profissionais da saúde durante esse período.



Simony afirma que fez seu último exame e que deve terminar o tratamento em mais três sessões de quimioterapia. "Hoje fiz o último exame, não tem mais nada mesmo", declarou ela, que também agradeceu a Deus e à equipe médica responsável.



"Hoje, com o câncer em remissão, renasço com uma nova perspectiva de vida. Aprendi a valorizar cada momento, a aproveitar cada instante de forma intensa e agradecer por cada pequena vitória", disse ainda. "Essa experiência me transformou e me tornou mais forte. Agora, quero usar minha história para inspirar e trazer esperança a outras pessoas que também estão enfrentando o câncer. Acreditem, a cura é possível!".



FONTE: IG