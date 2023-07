Inexplicável - Terminam hoje filmagens do novo filme estrelado por Letícia Spiller e Eriberto Leão

Depois de três semanas, encerraram hoje as filmagens na cidade de São Paulo do novo drama dirigido por Fabrício Bittar (do filme "Como Hackear Seu Chefe" e da série de TV "Bugados”), "Inexplicável", da Clube Filmes.

O filme conta com a presença de Léticia Spiller (da série “Cidade Invisível”) como Yanna, a mãe do Gabriel; Eriberto Leão (da novela “O Outro Lado do Paraíso”) como Marcus, o pai do menino; André Ramiro (dos filmes “Tropa de Elite” e “Trash”) como Dr. Christian, o médico que lutará pela vida do jovem jogador; Suely Franco (das novelas “A Dona do Pedaço” e “O Bem-Amado) como a avó Suelene; e o jovem Miguel Venerabile (da novela “Mar do Sertão”) como o protagonista Gabriel Varandas.





“Eu imagino que esse filme vai tocar muitas pessoas, é uma história real, e nós conhecemos a família toda do Gabriel e o conhecemos também. Foi um momento muito emocionante, e desde então, já me considero amiga da Yanna, a mãe do Gabriel, sou uma admiradora dessa força e potência que ela é.”, conta Letícia Spiller, que interpreta a mãe de Gabriel.





Além de dirigir, Fabrício também assina o roteiro do filme ao lado de Andrea Yagui, contando a história baseada no livro “O Menino que Queria Jogar Futebol: uma história de fé e superação”, de Phelipe Caldas.





“Fazer esse filme foi uma das experiências mais impactantes da minha vida. A sintonia entre toda a equipe, o elenco e os agregados foi inexplicável e a inspiração que nos sintonizou o tempo todo também. Ou será que podemos explicar essa magia no set, através do amor e entrega de todos nós, para contar essa história, que aconteceu de verdade com uma linda família brasileira. Uma coisa eu tenho certeza, esse filme vai emocionar o Brasil e o mundo tanto quanto nos emocionou.”, afirma Eriberto Leão.





O longa retrata a história real do jogador mirim paraibano Gabriel Varandas, que no mesmo ano em que conquistou um título de campeão no futsal, enfrentou graves problemas de saúde e chegou a ser dado como morto, mas de forma inexplicável, recuperou-se, deixando os médicos sem explicação.





“Foi muito especial pra mim gravar esse filme, porque foi o meu primeiro trabalho para o cinema e meu primeiro personagem dramático. Senti-me muito acolhido e à vontade nas gravações.”, comenta Miguel Venerabile, que interpreta Gabriel Varandas.





“Inexplicável” entra em sua pós-produção e estreia em breve exclusivamente nos cinemas.