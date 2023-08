Avanço: Cientistas "treinam" bactérias para detectar câncer

A técnica utiliza uma bactéria chamada Acinetobacter baylyi, que naturalmente coleta fragmentos de DNA do ambiente. No estudo, os pesquisadores instruíram essa bactéria para procurar sequências de DNA ligadas a mutações de câncer colorretal. A A. baylyi conseguiu distinguir mutações cancerígenas de erros genéticos inofensivos no DNA das células. Quando detectou DNA de tumor, ativou um gene de resistência a antibióticos, permitindo seu crescimento em placas com antibióticos, indicando a presença de células cancerígenas. Embora sejam necessárias mais pesquisas e ensaios clínicos em humanos, o método mostra promessa.





Susan Woods da Universidade de Adelaide comentou que as bactérias podem ser projetadas para detectar sequências de DNA específicas em locais de difícil acesso. Os cientistas planejam expandir o método para detectar outras mutações e tipos de câncer, potencialmente revolucionando os diagnósticos precoces de várias doenças cancerígenas. O uso de micróbios como biossensores pode se tornar uma ferramenta crucial na luta contra o câncer, especialmente na detecção precoce.