“Bom todo, Boa toda”, exposição de fotos de São Miguel do Gostoso vai começar nesta sexta-feira, na Galeria Sol da Meia Noite

Na próxima sexta-feira (18), em São Miguel do Gostoso, será aberta uma exposição de um fotógrafo e uma fotógrafa de São Paulo, que vai mostrar a cara e a alma do paraíso do litoral norte do Rio Grande do Norte. A exposição fotográfica "Bom todo, Boa Toda" será aberta no dia 18 de agosto, a partir das 19h, na Galeria Sol da Meia Noite.





A exposição "Bom todo, Boa Toda" reúne 18 fotos dos fotógrafos Djalma Pereira Mota e Tatiana Boudakian. As fotos retratam imagens de cenários e de moradores de São Miguel do Gostoso. É uma espécie de mostra fotográfica com um "olhar estrangeiro" sobre a cidade, que hoje é um importante polo turístico do Rio Grande do Norte.





"Bom todo, Boa toda" é uma expressão bastante usada por moradores de São Miguel do Gostoso para expressar satisfação e beleza sobre acontecimentos ou de situações que causam prazer ou despertam curiosidade. Por este motivo, a direção da Galeria Sol da Meia Noite escolheu esta expressão local para batizar a exposição de fotos da cidade.





Aberta em 2021, a Galeria Sol da Meia Noite já é uma atração para moradores e turistas que visitam São Miguel do Gostoso. Além do acervo próprio, com esculturas e instalações espalhadas por uma área de 10 mil m², a Galeria dispõe também de um moderno pavilhão, onde são realizadas exposições temporárias, além de obras do próprio acervo.





A Galeria Sol da Meia Noite conta com o apoio de investidores de São Miguel do Gostoso, principalmente do setor imobiliário, para manter sua estrutura em funcionamento. A cada três meses, uma nova exposição é apresentada ao público visitante, como é o caso da "Bom todo, Boa toda", que começa no próximo dia 18 de agosto.