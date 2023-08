Governo Lula Anuncia Acordo para Restringir Voos no Aeroporto Santos Dumont e Incentivar Galeão

Imagem: Tânia Rego/Agência Brasil





O governo liderado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) firmou um acordo com o Estado e a prefeitura do Rio de Janeiro para implementar medidas restritivas nos voos do Aeroporto Santos Dumont, incentivando a utilização do Aeroporto Galeão. A divulgação oficial dessa solução está programada para ocorrer na quinta-feira (10) pelo presidente na cidade carioca, de acordo com informações do jornal O Globo.



O plano em questão envolve a edição de uma portaria que delimitará as rotas de voos saindo do Aeroporto Santos Dumont a um alcance máximo de 400 km. Isso implicará que as operações a partir desse aeroporto estarão restritas às cidades de Belo Horizonte, São Paulo (Congonhas) e Vitória.



É notável que os aeroportos internacionais de Confins e Guarulhos não serão abarcados por essa iniciativa. Com o objetivo de possibilitar também a inclusão de Brasília nas rotas a partir do Santos Dumont, o governo federal pretende apresentar um projeto de lei ao Congresso e solicitar celeridade na sua tramitação.



Uma das principais motivações das autoridades no Rio de Janeiro é transformar o Aeroporto Internacional do Galeão em uma porta de entrada de destaque para o Brasil, atraindo novos voos internacionais à medida que sua capacidade de interconexão entre passageiros e terminais em todo o país é ampliada.



É válido ressaltar que o mercado de aviação civil no Brasil é caracterizado pela liberdade, permitindo que as empresas operem rotas de maneira flexível. Diante disso, os especialistas do governo identificaram a viabilidade de editar a portaria, estabelecendo limitações com base na distância, em vez de trajetos específicos. No entanto, a inclusão de Brasília nesse contexto depende da aprovação do projeto de lei.