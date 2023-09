Aumento na conta de energia e combustíveis impulsiona inflação em agosto

A alta da inflação foi puxada pela alta no valor das contas de luz (+4,59%) e dos combustíveis (+0,87%). Os aumentos revertem a deflação de 0,85% apurada nos alimentos.





De acordo com R7, o aumento das contas de luz foi influenciado pelo fim da incorporação do bônus de Itaipu, que foi incorporado nas contas de luz de todos os consumidores. Já o avanço dos preços dos combustíveis foi motivado pelo aumento da gasolina (+1,24%) e do diesel (+8,54%).





Ainda no segmento dos transportes, também se destaca a alta do automóvel novo (+1,71%), influenciada pelo fim do programa de descontos do governo federal para estimular o setor automotivo. Também pesa no bolso o preço do táxi (+0,43%), decorrente do reajuste de 20% nas tarifas em Fortaleza.





Com as variações, a inflação registra alta de 4,61% no acumulado dos últimos 12 meses, movimento que já afasta o índice de preços da meta de 3,25%. A margem de tolerância de 1,5 ponto (de 1,75% para 4,75%) ainda não foi superada. No ano, o índice tem alta de 3,23%.