O que aconteceu com Bruno de Luca no Caso Kayky Brito

Esse julgamento eu vamos deixar para as autoridades, no entanto quando uma pessoa está em uma situação de emergência ou traumatizante ela pode agir de 3 formas:

Correr ou fugir lutar/enfrentar ficar travado

Segundo o Psiquiatra Ricardo Jonathan Feldman em um artigo do Einstein, isso acontece por uma desconexão que há entre o corpo e a mente que são unidos.





As imagens mostram um Bruno travado, com as mãos na cabeça, sem reação, usando a sua camiseta para se esconder da situação, ou seja, praticamente sem reação.





Ainda não está claro como isso ocorre no cérebro, mas evidentemente muitas vezes a pessoa fica sem ação e é como se a mente desse ao corpo uma vida própria.





O que aconteceu naquele momento não podemos afirmar. Vamos aguardar o desenrolar das investigações