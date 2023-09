Choquei é "derrubada" no instagram, entenda

Para os que não acompanharam as notícias, a página desde do último dia 8 de setembro está apresentando esse problema.

De acordo com o fundador da página, Raphael Sousa, o perfil havia sido tirado do ar após terem logado a página de outro aparelho e por motivos de segurança o Instagram teria desativado por 24h.

Acontece que desde então a página vem se mantendo fora dor ar as pessoas sem entender.

Em meio as muitas informações desencontradas a única possibilidade é de que a Meta tenha desativado permanentemente a página, no entanto, essa informação não se confirma até o momento o que deixa os milhões de seguidores sem atualização e buscando alternativas para encontrar a tão buscada "fofoca dos famosos" e polêmicos que era apresentadas naquele perfil.

A Choquei é uma conta nas redes sociais Instagram e Twitter criada pelo brasileiro Raphael Sousa em 2014. Inicialmente especializada em notícias de entretenimento e fofocas, a conta se tornou notória ao cobrir notícias do mundo real, a partir de 2022.





A conta apresentava, até o momento da inativação (aguardando informações) mais de 21 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1 milhão de seguidores no Twitter. Seus posts são geralmente curtos e diretos, e costumam usar uma linguagem informal e coloquial e citar fontes de notícias do Brasil e do Mundo.





O conteúdo da Choquei é variado, e inclui notícias sobre celebridades, política, esportes, e outros assuntos de interesse público. A conta também é conhecida por sua cobertura de reality shows, como o Big Brother Brasil e A Fazenda.





A Choquei é uma das contas de entretenimento mais populares do Brasil. Seus posts são frequentemente compartilhados e comentados por celebridades e políticos. A conta também é frequentemente alvo de críticas, por seu estilo de jornalismo e por sua abordagem de certos temas.





Em 8 de setembro de 2023, a conta Choquei no Instagram foi suspensa pelo Instagram. Segundo se observou a conta foi reativada em 13 de setembro de 2023 (a confirmar) mas hoje mais uma vez estava fora do ar.





A Choquei é uma fonte de informação e entretenimento para milhões de pessoas no Brasil. A conta é conhecida por seu estilo irreverente e por sua cobertura de assuntos de interesse público.





Aguardemos os desdobramentos