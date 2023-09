Enquanto Sandy se separa, Ronaldo Fenômeno se casa em Ibiza

Imagem: reprodução Redes Sociais





A cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (25 ), onde eles, que estavam noivos desde janeiro, se uniram em matrimonio.





A cerimônia foi bem intimista, no entanto, como descreveu o site o fuxico, o luxo das joias não esconderam a pompa da festa.





Para ter uma idéia, a noiva usou um vestido de luxo e jóias da grife Tiffany & Co, que foi a joalheria exclusiva do evento. Já as madrinhas do casamento também foram presenteadas com colares de prata com pingentes de coração da marca.

Ronaldo casou outras vezes

Esse não foi o primeiro casamento do fenômeno. Como já noticiamos aqui ele já foi casado com Daniella Cicarelli, Milene Domingues e Maria Beatriz Antony.





O ex-jogador tem três filhos, Ronald, Alexander, Maria Sofia e Maria Alice.

Quem é Celina Locks

Muito discreta, Celina Locks é modelo curitibana que deu início a sua carreira no ano de 2007, com o concurso Supermodel. Ela e Ronaldo estão juntos desde 2015.





O que Ibiza tem de atraente para um casamento desse nível?

Ibiza é um destino turístico popular, conhecido por suas praias paradisíacas, vida noturna agitada e clima ameno. Esses fatores tornam a ilha um local ideal para um casamento, oferecendo aos noivos e convidados uma experiência única e memorável.





Aqui estão algumas das vantagens de celebrar um casamento em Ibiza:





Clima: Ibiza tem um clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos amenos. Isso significa que os noivos podem ter certeza de que seu casamento será realizado em um clima agradável, independentemente da época do ano.

Paisagens: Ibiza é uma ilha com beleza natural deslumbrante. Os noivos podem escolher entre realizar a cerimônia e a festa em uma praia, em um jardim ou em uma propriedade histórica.

Vida noturna: Ibiza é conhecida por sua vida noturna agitada. Os noivos podem aproveitar a oportunidade para organizar uma festa pós-casamento em um dos muitos clubes da ilha.

Além disso, Ibiza é um destino acessível, com uma ampla gama de opções de hospedagem e transporte. Isso torna a ilha uma opção viável para noivos de todo o mundo.





Aqui estão alguns exemplos específicos de como as vantagens de Ibiza podem ser aproveitadas para criar um casamento inesquecível:





Uma cerimônia na praia: Um casamento na praia é um sonho para muitos casais. Em Ibiza, os noivos podem escolher entre uma variedade de praias, cada uma com sua própria beleza única.

Uma festa em uma propriedade histórica: Ibiza tem uma rica história, que pode ser refletida na escolha do local para o casamento. Os noivos podem optar por celebrar seu casamento em um castelo, uma fortaleza ou outra propriedade histórica.

Uma festa pós-casamento em um clube: Ibiza é um destino popular para festas de casamento. Os noivos podem escolher entre uma variedade de clubes, cada um com seu próprio estilo e atmosfera.

Claro, a escolha de celebrar um casamento em Ibiza também tem algumas desvantagens. A ilha é um destino turístico popular, o que significa que os preços podem ser altos. Além disso, a ilha pode ser muito movimentada durante a alta temporada.





No entanto, para os noivos que estão procurando um destino único e memorável para seu casamento, Ibiza é uma ótima opção.