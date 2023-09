Quem é o homem que foi preso por fazer live na cadeira de Moraes

O empresário Aildo Francisco Lima, apelidado de "Bahia", encontra-se entre os detidos na 17ª etapa da Operação Lesa Pátria. Ele foi identificado após ter realizado uma transmissão ao vivo enquanto estava na cadeira do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante manifestações extremistas. Bahia foi preso em São Paulo, e outros dois mandados de prisão foram emitidos: um para Basilia Batista, também em São Paulo, e outro para a advogada Margarida Marinalva de Jesus Brito, no Distrito Federal. Segundo apuramos, o portal r7 , inclusive, tentou entrar em contato com a defesa dos envolvidos mas até o fechamento da matéria não houve qualquer atualização.