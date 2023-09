Saiba o real motivo da separação de Sandy e Lucas Lima (Não era Imortal)

Essa sem dúvidas é uma das notícias mais bombásticas do mundo dos famosos nos últimos dias.

Semanas antes do anúncio da separação eles relembraram início do relacionamento

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos".

No post, o casal que tem idade igual, 40 anos, escreve:

A cantora Sandy e o músico Lucas Lima comunicaram o término de seu casamento nesta segunda-feira, dia 25. O antigo casal, que compartilhou 24 anos juntos, são pais de Theo, um filho de 9 anos. Em um comunicado conjunto publicado em suas redes sociais, eles expressaram que a decisão foi difícil e solicitaram respeito neste momento delicado. "A família que construímos é eterna", enfatizaram. No dia 12 de setembro, Sandy havia celebrado o aniversário de seu casamento com uma declaração de amor a Lucas.





Ainda é cedo para definir um motivo do final do casamento de Sandy e Lima, afinal eles sempre tiveram sua vida pessoal muito restrita e pouco se sabia da intimidade do casal.





Até nas palavras deles, na postagem "do fim" dá para notar um fechamento sobre o motivo, ou os motivos, da separação.

Segundo eles, foi "o melhor caminho".

Conjecturas não podem ser feitas mas imaginamos que cada casal tem sua características e cada um sabe "aonde o sapato aperta".





Sandy e Lucas garantiram que a união terminou de forma harmoniosa. "Não teve briga, mágoa, traumas… A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", afirmaram.

Sandy pede respeito

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado", pontuou o ex-casal. "Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido...", explicaram os dois.





Júnior (irmão da Sandy) presta solidariedade





O cantor Júnior Lima, irmão de Sandy prestou solidariedade aos dois em uma postagem “Todo meu amor”. O gesto foi repetido por Monica Benini, então cunhada de Sandy, que assim escreveu: “Amores”.





O comentário do pai de Sandy, Xororó, foi o mais objetivo e enigmático: "amo vocês".





Um pouco da história do casal Sandy e Lucas

Sandy e Lucas cruzaram seus caminhos pela primeira vez em 1998, durante um concerto da Família Lima, em São Paulo. Inicialmente, eles iniciaram um relacionamento em junho do ano seguinte, permanecendo juntos por cinco meses. Entretanto, o casal decidiu dar uma segunda chance ao amor entre 2001 e 2002, mas acabaram se separando novamente.





Foi somente em 2004 que Sandy e Lucas retomaram o relacionamento, e quatro anos depois, celebraram sua união com um casamento luxuoso em Campinas (SP), que reuniu algumas das maiores personalidades do cenário sertanejo. Durante os 15 anos de casamento, o casal optou por manter um perfil discreto, protegendo sua privacidade e, acima de tudo, a do filho. Raramente compartilharam nas redes sociais fotos em que o filho estava visível, geralmente mostrando apenas partes dele, e nunca revelaram seu rosto.





O texto do anúncio da separação

Veja, na íntegra, o texto onde os dois compartilham a notícia sobre a separação





Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos.