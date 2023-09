Escola de Leads oferece ingressos gratuitos para grande evento sobre ferramentas digitais para empreendedores

Daqui a 10 dias a Escola de Leads promove, em Natal, em parceria com o Sebrae/RN, o evento "Empreendedor do Futuro", voltado para quem quer dominar as ferramentas digitais e ter sucesso nos negócios. A partir desta segunda-feira (25), serão disponibilizados 200 ingressos de forma gratuita para oportunizar a participação de quem não quer perder esse momento de conhecimento e troca de experiências.





No evento, que acontece no Teatro Riachuelo, os participantes vão saber como maximizar a eficiência dos seus negócios com a Inteligência Artificial, comunicar com excelência usando o ChatGPT, aumentar as vendas e dominar anúncios patrocinados nas redes sociais. Quem deseja participar, de forma gratuita, pode acessar o link: https://outgo.com.br/empreendedor-do-futuro?codigo=SOCIAL100 e utilizar o cupom de incentivo SOCIAL100.





"Essa é uma forma de demonstrar também a nossa função social de ajudar pessoas que estão no caminho do empreendedorismo e precisam de um empurrãozinho para se especializar e tocar o seu negócio", disse o CEO da Escola de Leads, Alberto Kastro.





Ele fala com a experiência de quem aplicou em Natal, em 2021, junto com seu sócio Tiago Lucena, um método que já alcançou mais de 700 empresas e que, em apenas dois anos, se tornou referência em aumento de resultados por meio de ferramentas digitais. A Escola de Leads foi criada para treinar empreendedores interessados em conhecimento no digital e alavancar seus negócios, além de conseguir tomar ações seguras.





Hoje, a Escola de Leads é um ecossistema que abrange diversos segmentos dentro da corporação, tais como: Academia de Vendas, focada em desenvolver estratégias práticas para aumentar a conversão nos negócios; Academia do Tráfego, comunidade de convivência focada no desenvolvimento do profissional de tráfego; e Academia do Expert, programa de desenvolvimento para empreendedores que buscam criar ou desenvolver programas educacionais.