Jorge Rebelo de Almeida, fundador da Vila Galé, recebe título de Cidadão Norte-rio-grandense e Cearense

Cerimônias foram realizadas em Natal (RN), na última quinta-feira (21), e em Fortaleza (CE), na sexta-feira (22).



Jorge Rebelo de Almeida (Crédito: Divulgação/ALRN)

O fundador e presidente da Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, recebeu na última semana o título de Cidadão Norte-rio-grandense e Cearense. As homenagens foram realizadas em agradecimento aos hotéis e resorts localizados nos estados, que somados geram mais de mil postos de trabalhos diretos.

A primeira nomeação ocorreu em Natal, na última quinta-feira (21) em uma iniciativa do deputado Luiz Eduardo no Dia do Turismo, com o objetivo de reforçar a importância do setor na economia do Rio Grande do Norte. Além de Jorge Rebelo de Almeida, outros importantes nomes foram homenageados.

Durante o discurso, o presidente da Vila Galé falou que uma das suas maiores paixões é dar oportunidade para os jovens ingressarem no mercado de trabalho. "Nós adoramos gerar empregos. Em Touros formamos mais de mil pessoas ao longo dos anos com o apoio da Prefeitura e do Governo Estadual. Eram jovens sem experiências que hoje são profissionais que podem trabalhar em qualquer hotel", afirmou.

Coquetel foi realizado no Vila Galé Touros (Crédito: Carmem Felix | Assecom/RN)

Após a cerimônia, foi realizado um coquetel no Vila Galé Touros, resort all inclusive inaugurado em 2019, que contou com a participação de políticos, como da Governadora Fátima Bezerra e a Secretária de Turismo, Aninha Costa, agentes de viagens, operadores e jornalistas.

Já na cerimônia do Ceará, que ocorreu nesta sexta-feira (22), a honraria foi concedida exclusivamente ao fundador da Vila Galé pelo Deputado Estadual Evandro Leitão, atendendo ao requerimento do Deputado Estadual Guilherme Bismarck.

Durante a homenagem, Jorge Rebelo de Almeida agradeceu os 3.500 colaboradores que fazem parte do Grupo Vila Galé e reforçou a importância do investimento no turismo para atrair turistas internacionais. "O Brasil é um dos países que já conheci que possui mais potencial para ampliar o turismo. Sou apaixonado pelo Ceará e por todo esse país. Precisamos melhorar a malha aérea e divulgar mais as belezas que temos", afirmou.

Jorge Rebelo de Almeida e Deputado Guilherme Bismarck (Crédito: Tapis Rouge/ Jeronimo Nobre)

O Vila Galé Fortaleza foi o primeiro hotel a ser inaugurado pela rede no Brasil, há 22 anos. Além do charmoso resort urbano localizado na Praia do Futuro, a Vila Galé possui um resort all inclusive na Praia do Cumbuco. Os dois empreendimentos geram 360 postos de trabalhos diretos e 1200 indiretos.

A novidade é a construção do Vila Galé Collection Sunset, também no Cumbuco, que iniciou na última semana e deve gerar mais 60 postos de trabalho. O novo empreendimento contará com 124 apartamentos, SPA com piscina interior, salas de massagem, academia, quadras poliesportivas.

Para aproveitar a localização privilegiada, ao lado da Lagoa do Cauípe e em frente ao mar, terá um restaurante em frente à praia integrado com a piscina exterior de adultos. Para as crianças haverá um parque, clube infantil e parque aquático. A previsão é de inauguração em 2025.