Estado de Saúde de Kayky Brito surpreende a todos 'Meu coração vai explodir', diz mãe

O ator Kayky Brito, de 34 anos, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na sexta-feira. Conforme informado no boletim médico do Copa D'Or, ele está consciente, interagindo com sua família e colaborando com o processo de reabilitação ortopédica. A mãe do ator, Sandra Brito, compartilhou essa notícia emocionante em uma postagem no Instagram, onde escreveu: "Meu coração está transbordando de gratidão. Agradeço a Deus, pois sem Sua presença, não teria conseguido". A esposa do artista, Tamara Dalcanale, também expressou sua alegria nas redes sociais, dizendo: "Cada dia é uma nova etapa superada. A felicidade de ver você progredir não cabe em mim!".





No último dia 2 de setembro(sábado), Kayky foi vítima de um atropelamento e recebeu o diagnóstico de politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Um vídeo de segurança registrou o incidente, que ocorreu quando ele atravessava fora da faixa de pedestres. O motorista do veículo envolvido no acidente prestou depoimento e não foi constatado o uso de álcool e Kayky foi levado para o Hospital municipal Miguel Couto, em estado grave, com politraumatismo. Durante a tarde daquele mesmo dia, ele foi transferido para o Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, onde estava internado.

Após o incidente o amigo Bruno de Luca que estava com ele foi ouvido pela polícia mas imagens mostram o ator muito transtornado com a situação e sem reação. Inclusive um profissional falou ao Diário Potiguar sobre casos em que as pessoas "travam" em casos como esse: