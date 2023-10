Sempre Assistência Familiar tem programação especial para marcar Dia da Memória

Reviver bons sentimentos e lembrar dos entes queridos de maneira significativa, com esse intuito a Sempre Assistência Familiar fará uma programação especial para marcar a passagem do Dia da Memória, 02 de Novembro, tradicionalmente conhecido como Dia de Finados. A assistência criou a campanha "Para Sempre na Memória", e levará aos seus cemitérios de Natal, Mossoró e Caicó, celebrações religiosas, apresentação musical, feira de flores, visitação aos jazigos e atendimento psicológico.

A programação na capital será iniciada, às 8h, no Cemitério Sempre Zona Norte, com uma missa celebrada por Monsenhor Lucas Batista. Já, às 10h, ocorrerá missa celebrada pelo Arcebispo de Natal, Dom João Santos. Na oportunidade, ainda serão realizados um louvor ecumênico com Fátima Santos, atendimentos do Plano Sempre e serviço de floricultura. Encerrando a programação, ocorrerá outra celebração litúrgica, às 16h, com Padre Dalmário Barbalho.

A Região Seridó e Oeste Potiguar também vão contar com programação dedicada ao Dia da Memória, celebrado em 02 de novembro. Entre as atividades previstas para Caicó estão a realização de um culto, às 9h, celebrado pelo Pastor Erinaldo Lino, e uma missa, às 17h, com Padre José Ronácio, no Sempre Cemitério Caicó. Os eventos no Cemitério Sempre Caicó terão transmissão simultânea pela Rádio 95.9 FM.

Já em Mossoró, será realizada uma missa, às 16h, com o Frei Alleanderson, no Sempre Cemitério Mossoró. Além das celebrações, estão permitidas as visitas aos jazigos.

Campanha Dia da Memória

Com o objetivo de sensibilizar as pessoas a respeito da vivência de situações delicadas, como a partida de um ente querido, o Sempre Assistência Familiar, criou a campanha multiplataformas "Para Sempre na Memória". A ação promove a reflexão sobre a data especial, a partir do ponto de vista da valorização da memória afetiva daquelas pessoas que marcaram a vida dos familiares e amigos com sua existência.

Dia 02 de Novembro

Confira a programação:

Sempre Cemitério Zona Norte - Antigo Parque da Passagem 8h – 1ª Missa com Monsenhor Lucas Batista 10h – 2ª Missa com o Arcebispo de Natal Dom João Santos 14h – Show Louvor com Fátima Santos 16h – 3ª Missa com Padre Dalmário Barbalho 📍 Sempre Cemitério Zona Norte, antigo Parque da Passagem - BR 101, Km 79, s/n - Nossa Sra. da Apresentação Sempre Cemitério Mossoró 16h – Missa com o Frei Alleanderson 📍Sempre Cemitério Mossoró: Rodovia RN 117 S/N- Zona Rural Sempre Cemitério Caicó 9h – Culto com Pastor Erinaldo Lino 17h – Missa com o Padre José Ronácio 📍Sempre Cemitério Caicó: Rua Chilon Heraclitus de Araújo, 1295, Caicó

Acompanhe também pelas nossas plataformas digitais: