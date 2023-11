Centro Vitta Academy: lesões nos tendões serão discutidas com participação de professor doutor da UFRN

Nos próximos dias 25 e 26 de novembro acontece a terceira edição do Centro Vitta Academy, o curso de formação profissional para estudantes e profissionais de fisioterapia, promovido pelo Centro Vitta, em Natal. Desta vez, a discussão será em torno das tendinopatias e contará com a presença do fisioterapeuta, professor doutor da UFRN e pós-doutor em Biomecânica, Rodrigo Scattone.

“Vamos abordar os aspectos mais importantes do manejo das tendinopatias mais comuns, tanto de membros interiores como superiores. Exames físicos, avalição de fatores de risco e tratamento nas diferentes fases serão abordados no curso. Vamos fazer exames de imagem e interpretar como usar esse resultado para melhor guiar o tratamento dos pacientes”, disse Scattone.

As tendinopatias afetam os tendões, que são estruturas fibrosas que conectam os músculos aos ossos. Essa condição é causada por lesões ou degeneração dos tendões, que pode ocorrer em qualquer parte do corpo, mas é mais comum nos ombros, joelhos, cotovelos, punhos e tornozelos. “Uma das condições mais desafiadoras para um fisioterapeuta é diagnosticar e tratar problemas relacionados aos tendões. Por isso, resolvemos apostar nesse tema”, disse o fisioterapeuta e sócio-diretor do Centro Vitta, Jorge Ivan Nogueira.

Doutor da UFRN e pós-doutor em Biomecânica, Rodrigo Scattone.





O Centro Vitta Academy tem o objetivo de contribuir para a formação de profissionais e prestar um serviço para a sociedade, reunindo, uma vez por mês, profissionais e estudantes de fisioterapia que queiram se capacitar a partir do conhecimento e do serviço diferenciado oferecido pelo Centro Vitta. As duas primeiras edições, que discutiram o Método McKenzie® e as disfunções da coluna cervical, foram um sucesso.





As inscrições para a terceira edição já estão abertas e podem ser feitas pela página no Instagram no @centrovittanatal. O curso acontece na sede do Centro Vitta, que fica na Avenida Leonardo Drummond, 1610, em Lagoa Nova.





Sobre o Centro Vitta





Referência em Natal para o diagnóstico, tratamento e manejo da dor, o Centro Vitta conta com uma equipe composta por fisioterapeutas, médicos e profissionais da Educação Física. Na clínica, além de métodos para reestabelecer as capacidades funcionais de quem sente dor, o paciente ainda encontra serviços como Pilates Clínico, Treinamento Funcional Clínico Integrado e Musculação, com profissionais de Fisioterapia e Educação Física capacitados e treinados para não somente reabilitar, como também fazer a profilaxia das lesões musculoesqueléticas.