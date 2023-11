Humorista: Namorada do novo presidente da argentina imita XUXA, Michael Jackson e Cristina Kirchner

O político ultraliberal Javier Milei emergiu vitorioso no segundo turno das eleições na Argentina, conquistando a presidência para os próximos quatro anos pelo partido La Libertad Avanza. Contudo, a noite eleitoral não trouxe destaque apenas para o novo presidente; a atriz e comediante Fátima Florez, namorada de Milei, também se destacou internacionalmente. Conheça a futura primeira-dama argentina.





Fátima Florez, de 42 anos, é reconhecida como uma renomada humorista na Argentina. Desde a juventude, demonstrou talento, conquistando o título de "melhor imitadora de língua espanhola". Em 2012, a atriz foi agraciada com o prêmio Martin Fierro de Melhor Performance de Comédia.





Entre suas imitações mais notáveis estão as de artistas como Michael Jackson e Lady Gaga, além da apresentadora Xuxa Meneghel. Em uma publicação nas redes sociais, Florez compartilhou uma imagem em que se vestia como a brasileira, escrevendo: "Um momento para que todos voltem a ser baixinhos e baixinhas", em alusão ao público infantil de Xuxa.





De acordo com R7 , além de personalidades do entretenimento, a comediante é conhecida por imitar figuras políticas, incluindo o próprio Milei e até Patricia Bullrich, terceira colocada no primeiro turno das eleições. No entanto, chama particular atenção de seus seguidores pelas imitações de Cristina Kirchner, atual vice-presidente da Argentina.





Fátima Florez mantém seu status de fenômeno nas redes sociais, contando com mais de um milhão de seguidores no Instagram, 500 mil no TikTok e 244 mil no X (antigo Twitter).