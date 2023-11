Jojo Todynho Revela Motivos de Divórcio: Conversas, Conflitos e Desmoralizações com Lucas Souza

Jojo Todynho, estudante de direito, cantora e apresentadora, utilizou os stories do Instagram nesta terça-feira (21) para compartilhar detalhes sobre o fim de seu casamento com Lucas Souza, atual participante de "A Fazenda 15". O esclarecimento veio em resposta às discussões entre seu ex-marido e Cezar Black, que mencionaram o nome dela no reality no dia anterior (20).



Jojo explicou que o término ocorreu após ela descobrir conversas de Lucas com outros homens. Ao confrontá-lo, ele reagiu de maneira agressiva, ameaçando rotulá-la como homofóbica na internet. Diante do medo, Jojo ponderou sobre como abordar a situação, dando início à tentativa de desmoralização por parte de Lucas.



Além disso, a cantora revelou que Lucas tentou utilizar os conflitos familiares dela com a mãe dele para prejudicar sua imagem. Ele estava ciente dos problemas pessoais que Jojo enfrentava com sua mãe.



Outros detalhes compartilhados por Jojo incluem a agressão ao seu cachorro, Braddock, por parte de Lucas, e a descoberta de drogas na casa deles. Jojo destacou que encontrou maconha e que um ex-assessor revelou que Lucas perdeu mais de 10 mil reais após ser fotografado comprando drogas na entrada de uma favela.



Diante das tentativas de reconciliação por parte de Lucas, Jojo recusou e, em resposta a xingamentos, buscou uma medida protetiva contra ele. Ela enfatizou a necessidade de compreensão da sua história, pedindo para que os internautas não a julgassem sem conhecimento do que ela vivenciou.