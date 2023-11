Início da Transição na Argentina: Reunião Entre Fernández e Milei na Quinta de Olivos

O presidente argentino, Alberto Fernández, e o presidente eleito, Javier Milei, estão reunidos nesta terça-feira (21) na Quinta de Olivos, a residência oficial do chefe de Estado, marcando o início da transição de governo na Argentina. A posse oficial de Milei está agendada para o dia 10 de dezembro.A reunião ocorre após uma tentativa frustrada de encontro na segunda-feira (20), quando divergências impediram o entendimento entre os dois líderes. Contrariando especulações, o ministro da Economia e ex-candidato à presidência, Sergio Massa, permanecerá no cargo até o final do mandato de Fernández. Massa estabeleceu uma mesa de transição com membros de sua equipe para coordenar os trabalhos em conjunto com as equipes do partido de Milei, La Libertad Avanza.Sergio Massa disponibilizou o secretário de Política Econômica, o chefe do Gabinete de Economia, o secretário do Tesouro e o chefe do Banco Central para colaborar com Alberto Fernández durante o período de transição. Até o momento, não foram anunciadas definições econômicas específicas para esse período de transição.A tentativa anterior de reunião na segunda-feira não se concretizou devido a um desentendimento, conforme relatos do jornal argentino Clarín. O impasse girou em torno da localização do encontro: Fernández sugeriu a Quinta de Olivos, enquanto Milei preferia um ambiente "mais institucional" na Casa Rosada, com a presença de assessores de ambas as partes.