Retomada do Minha Casa, Minha Vida: Governo inicia contratações após cinco anos, focando na Faixa 1 de renda

O governo reinicia, nesta quinta-feira (1º), as contratações do projeto Minha Casa, Minha Vida para as famílias enquadradas na Faixa 1, após um período de cinco anos. Essa categoria abrange aquelas com renda mensal de até R$ 2.640, onde os beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) recebem as residências, enquanto os demais efetuam um pagamento equivalente a 10% da renda ao longo de cinco anos.



O primeiro contrato para o início das obras será assinado pelo ministro das Cidades, Jader Filho, e pela prefeitura de Jaguariúna (SP), contemplando a construção de 115 unidades habitacionais. A meta estabelecida para este ano é formalizar contratos para 187,5 mil moradias em 560 municípios. Para alcançar esse objetivo, o governo terá à disposição no Orçamento da União o montante de R$ 9,4 bilhões, sendo os recursos liberados conforme o progresso das obras.



Além da retomada das contratações, o governo também busca reativar obras que estão paralisadas desde a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que renomeou o programa para Casa Verde e Amarela, a Faixa 1 deixou de ser atendida, focando-se na habitação para famílias com capacidade de assumir financiamentos com recursos do FGTS.



O presidente Lula reintegrou o nome original do programa, destacando a importância da Faixa 1. Os empréstimos habitacionais com recursos do FGTS foram mantidos, e foi incluída a possibilidade de financiamento para propriedades usadas.