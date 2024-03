Afinal qual o significado do Domingo de Ramos

Imagem retrata Jesus (Imagem Ilustrativa, afinal no Domingo de Ramos ele entra em um Jumento)



O Domingo de Ramos que é lembrado neste dia 24 de março, é um momento significativo no calendário cristão, que marca o início da Semana Santa, uma semana de grande importância litúrgica para os cristãos, especialmente para os católicos. Este dia é celebrado no domingo antes da Páscoa.

O Domingo de Ramos recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes da sua crucificação. Segundo os relatos dos evangelhos, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, enquanto multidões o aclamavam com ramos de palmeira, espalhando suas vestes e ramos de árvores pelo caminho como sinal de honra e reverência.

A celebração do Domingo de Ramos inclui uma procissão com ramos de palmeira ou oliveira, que os fiéis carregam enquanto entram na igreja, recordando a entrada de Jesus em Jerusalém. Os ramos abençoados durante a liturgia são frequentemente levados para casa pelos fiéis como símbolo de proteção espiritual.

Além disso, durante a missa, são lidos os relatos bíblicos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e, em algumas tradições, é comum a dramatização da Paixão de Cristo, narrando os eventos que levaram à sua crucificação.

O Domingo de Ramos serve como um momento de preparação espiritual para os cristãos, marcando o início da Semana Santa, durante a qual são relembrados os eventos centrais da fé cristã relacionados à Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.