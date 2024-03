"Somatização" O fator emocional inflama o intestino? Veja como

O intestino é frequentemente chamado de “segundo cérebro” devido à sua conexão íntima com o sistema nervoso central. Esta conexão é tão forte que os cientistas cunharam o termo “eixo intestino-cérebro” para descrever a comunicação bidirecional entre esses dois sistemas.

O Eixo Intestino-Cérebro

O eixo intestino-cérebro é um sistema de comunicação bidirecional que liga o sistema nervoso central, que inclui o cérebro e a medula espinhal, ao intestino, ou mais especificamente, ao sistema nervoso entérico do intestino. Este eixo permite que o cérebro e o intestino se comuniquem e influenciem um ao outro.

Emoções e o Intestino

As emoções podem ter um impacto significativo no intestino devido a esta conexão. Por exemplo, quando uma pessoa está estressada, ansiosa ou deprimida, esses sentimentos podem ser “sentidos” pelo intestino. Isso pode resultar em uma variedade de sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, inchaço, diarreia ou constipação.





Além disso, as emoções negativas podem alterar a microbiota intestinal, a comunidade de bactérias e outros microrganismos que vivem no intestino. Uma microbiota intestinal saudável é essencial para a saúde geral e o bem-estar, e as alterações na microbiota podem contribuir para uma variedade de condições de saúde, incluindo doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável e até mesmo doenças mentais como a depressão.



Gerenciando o Estresse para a Saúde Intestinal

Gerenciar o estresse e outras emoções negativas pode ser uma parte importante do cuidado com a saúde intestinal. Isso pode incluir técnicas de gerenciamento de estresse como meditação, yoga, exercícios físicos regulares e terapia cognitivo-comportamental. Além disso, uma dieta saudável e equilibrada, sono adequado e evitar o consumo excessivo de álcool e tabaco também podem ajudar a manter a saúde intestinal.





Em resumo, o fator emocional pode ter um impacto significativo no intestino devido à conexão entre o cérebro e o intestino. Gerenciar efetivamente o estresse e outras emoções negativas pode ser uma parte importante do cuidado com a saúde intestinal.





Lembre-se, é sempre importante consultar um profissional de saúde antes de fazer qualquer mudança significativa na sua dieta ou rotina de saúde.





Dessa maneira como aduz o Dr. Ricardo Aurichio, "para melhorar o equilíbrio intestinal, também é importante o cuidado emocional e mental, melhorando sono, saúde física, autoestima, prática de exercícios físicos e redução do estresse. O intestino é um órgão com um sistema nervoso praticamente próprio e muito sensível à mudança de humor."





Fonte: Parâmetro Saúde