São Paulo tem opções de balada para todos os dias da semana

Viver ou 'turistar' por uma megalópole, como São Paulo, tem suas vantagens e desvantagens. Olhando pelo lado bom, é praticamente impossível querer fazer algo ou consumir alguma coisa, em qualquer hora do dia ou da noite, e ficar na mão. Estar em uma das maiores cidades do mundo proporciona vivenciar as mais diferentes experiências. Uma delas: curtir uma balada diferente em cada dia da semana até o amanhecer!





Uma excelente pedida para quem quer aproveitar as noites paulistanas é frequentar a região da Vila Madalena, bairro localizado na Zona Oeste da cidade, conhecido como reduto boêmio da capital. Por lá, é possível encontrar diferentes opções de bares e baladas, especializados nos mais diferentes estilos musicais. Alguns dos locais mais frequentados são:





-Praça A: uma das mais novas casas da Vila Madalena, a Praça A tem como diferencial o conceito de SuperBar, com música ao vivo e gastronomia de alta qualidade. A casa, que tem ambiente de aproximadamente 10.000 m² e oferece 20 camarotes - sendo um deles exclusivo, com 50m² e entrada, bar e banheiro privativos - é reconhecido como um ambiente que oferece 'do chope ao show', referência feita às diversas torneiras de chope Brahma, Patagônia, Stella Artois e outras, que são servidos especialmente gelados. No palco da casa, é possível conferir apresentações dos mais variados artistas e ritmos musicais, caso do samba, do pagode, do sertanejo, da MPB e outros.





Praça A

Endereço: Rua Aspicuelta, 527 – Vila Madalena

Horários: quartas e quintas, das 12h às 4h; sextas, das 13h às 5h; sábados, das 11h30 às 5h; e domingos, das 12h às 2h.





Reservas e lista VIP: (11) 9 1413-4077









- LiLi: Se o objetivo da noite for descer até o chão com o melhor do funk, o endereço certo é o LiLi, que é considerada a maior e mais hypada casa da Vila Madalena. O bar e balada recebe um público, que tem uma predileção pelo universo artístico do bairro e que busca 'por mais horas de rolê'. A casa é movida ao som das pickups, comandadas por DJ's renomados e nos intervalos a música ao vivo domina o ambiente com o melhor do samba e do sertanejo. A galera que comparece ao LiLi pode curtir aHappy Hour e a noite inteira nos quatro ambientes instagramáveis da casa, que têm grafites assinados pelo artista Dicesar Love. A diversão rola solta, regada com os deliciosos drinks, gin &tonic, caipifrutas e, claro, pelos drinks autorais LiLi.





LiLi

Endereço: Rua Aspicuelta, 436 – Vila Madalena

Horários: quintas, das 19h às 4h; sextas, das 17h às 5h; sábados, das 13h às 6h; e domingos, das 18h às 4h.





Reservas e lista VIP: (11) 9 7884-9000









-Boteco Todos os Santos: considerado o 'boteco de TODOS' e a 'casa mais alegre do mundo' pelos seus frequentadores, o bar e balada mais tradicional da região é reconhecido por trazer toda a brasilidade, malemolência e gingado do samba e do pagode para quem ama a Vila Madalena. O ambiente irreverente, colorido e repleto de ilustrações, que retratam os grandes nomes do samba brasileiro, como Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Alcione e outros músicos, é preenchido pela música ao vivo, apresentada por artistas que colocam a galera para sambar. Para deixar a noite ainda mais animada e completa, os bares da casa servem drinks e cervejas supergelados, e da cozinha saem diferentes tipos de porções, extremamente saborosas.





Boteco Todos os Santos





Endereço: Rua Aspicuelta, 585 – Vila Madalena

Horários: quartas e quintas, das 17h às 4h; sextas, das 17h às 5h; sábados, das 12h às 5h; e domingos, das 12h às 3h.





Reservas e lista VIP: (11) 9 8521-0970









-Vila 567: outra excelente opção de bar que vira balada, o Vila 567 se firmou como o reduto sertanejo da zona oeste da capital paulista. O ambiente de 450m² tem um rooftop com teto retrátil extremamente agradável, que torna as tardes e noites ainda mais especiais. A música ao vivo é marca registrada da casa, onde o clima de paquera e diversão dominam.





Vila 567





Endereço: Rua Aspicuelta, 567 – Vila Madalena

Horários: terças, das 18h às 4h; quintas, das 17h às 4h; sextas, das 17h às 5h; sábados, das 12h às 5h; e domingos, das 12h às 2h.





Reservas e lista VIP: (11) 9 5001-5769