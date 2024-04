Outono: Tempo mais seco e alta variação térmica traz alerta para doenças respiratórias

Com o tempo mais seco e alta variação térmica, o outono traz alerta para doenças respiratórias





Com a chegada do outono surge o alerta para as doenças respiratórias típicas da estação. Embora seja um período de temperaturas mais agradáveis, ocorre uma maior variação térmica, com tempo seco e consequente piora da poluição.





Como resultado, os casos de doenças respiratórias aumentam e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) destaca quadros recorrentes de gripe, resfriado, sinusites, bronquites, bronquiolite, crises de asma e, também, pneumonias.





Pensando no seu bem-estar, o GetNinjas , maior aplicativo de contratação de serviços do Brasil, selecionou algumas dicas simples e práticas, que deixam a casa limpa, ajudando a evitar as alergias dessa época do ano.





Confira abaixo quais são elas: Menos espanador e mais paninho





A melhor maneira de retirar o pó dos móveis é utilizando um pano úmido. Ao contrário do espanador, que apenas transfere o pó de um lugar para outro da casa, o pano úmido consegue efetivamente retirar a sujeira dos espaços.





Lave bichos de pelúcia e cortinas





Todos estes objetos acumulam muita poeira, por isso é importante mantê-los sempre higienizados. Panos úmidos são práticos e eficazes na limpeza das persianas. Cortinas de tecido e pelúcias devem ser lavadas à mão, preferencialmente. Aproveite os dias ensolarados e secos do período para fazer isso.





Limpe o sofá





Por ser um dos móveis com maior potencial para acumular poeira, é recomendado limpá-lo a seco, utilizando um aspirador de pó. Tenha atenção especial aos "cantinhos", famosos por acumular sujeira.





Higienize os tapetes





Tapetes também são outros grandes acumuladores de poeira. Para fazer uma limpeza profunda, polvilhe bicarbonato de sódio por toda a superfície do objeto (utilize uma peneira para fazer isso) e deixe agir. No dia seguinte, retire o produto com um aspirador.





Cuidado com os vidros





Vidros também podem acumular poeira. Para fazer uma limpeza profunda, dilua uma colher de sopa de bicarbonato de sódio em 250 ml de água e aplique o produto com um pano de algodão.





Atenção aos cobertores e edredons

As noites de outono costumam ser mais frias, portanto perfeitas para dormir com um cobertor, uma manta ou um edredom. Antes de utilizá-los, no entanto, é importante lavá-los e deixá-los secar bem para ter certeza de que não transportem ácaros para a cama.





Menos vassoura, mais aspirador





Varrer a casa é bom, mas pode suspender a poeira e os ácaros causadores das doenças respiratórias. Sempre que possível, opte por utilizar o aspirador de pó ou panos úmidos para fazer a higienização. Caso tenha de utilizar a vassoura, envolva-a com um pano úmido de modo a realizar a limpeza com mais eficácia.





Armários entram na lista também!





Limpe o móvel com uma solução de água e vinagre (diluídos em partes iguais). Após a higienização, feche as portas e deixe agir por duas horas. Na sequência, passe um pano com água e deixe secar naturalmente.





Utilize produtos de limpeza com moderação





Os produtos de limpeza convencionais costumam ter odores fortes que, por consequência, podem instigar as alergias. Escolha os que apresentam cheiros mais suaves.





Deixe a luz entrar

Tente manter as portas e janelas de casa abertas, sempre que possível. Aproveite os períodos da manhã e meio da tarde para deixar o sol entrar e arejar todos os espaços. Ele também é um excelente aliado na limpeza doméstica.





Com essas dicas em vista, basta aproveitar o tempo mais fresquinho sem risco de ficar doente.





