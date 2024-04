Incentivos da Sudene consolidam polo farmacêutico em Pernambuco

Goiana (PE) – A política de concessão de incentivos fiscais promovida pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste contribuiu para a consolidação do polo farmacêutico em Pernambuco. Foi inaugurada nesta quinta-feira (04) a mais nova fábrica de medicamentos recombinantes da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), localizada no município distante 80 km de Recife (PE). O complexo conta com benefício de redução de 75% imposto de renda concedida pela Sudene para a realização de novos investimentos. A solenidade contou com a presença do presidente Lula. A autarquia foi representada pelo superintendente Danilo Cabral.





O presidente Lula lamentou as mortes de brasileiros para a hemofilia e destacou o esforço do Governo Federal pela soberania da indústria nacional da saúde para atuar em favor desta população. "É uma resposta concreta da estratégia do complexo nacional de saúde, além de reduzir a dependência de medicamentos estrangeiros e investir em uma nova proposta de industrialização voltada às necessidades da população. A Hemobrás ilustra este objetivo. Podemos ter um polo industrial na área da saúde que pode competir com qualquer país por mais rico que ele seja" ressaltou o chefe do Executivo Federal.





A Hemobrás é uma das sete indústrias farmacêuticas instaladas em Pernambuco que contam com incentivos fiscais da Sudene. A concessão do benefício à empresa de hemoderivados ocorreu no final de 2023. De acordo com dados informados à Sudene na solicitação do pleito, a indústria vai investir R$ 1,9 bilhão na implantação de empreendimento que também integra o complexo localizado em Goiana. A unidade incentivada pela Sudene é especializada na produção de albumina humana, imuglobina humana 5% e concentrados de Fator VIII e IX. Neste projeto, devem ser gerados 351 empregos diretos e 257 indiretos.





"Fazer parte deste projeto é importante para fortalecer a atuação da Sudene na promoção do desenvolvimento tecnológico que melhora a vida das pessoas. A fábrica da Hemobrás é um equipamento que vai garantir soberania e autonomia para o Sistema Único de Saúde com a produção 100% nacional de hemoderivados. É um investimento importante que mostra o apoio da Sudene à nova política industrial do País, com foco especial no Nordeste", afirmou o superintendente Danilo Cabral.





Fomentar o desenvolvimento tecnológico e a inovação são diretrizes observadas pela Sudene no ato da concessão de um incentivo fiscal ou financiamento.





Polo farmacêutico em Pernambuco desponta com apoio da Sudene





Os incentivos fiscais da Sudene também foram determinantes para a atração e consolidação de um total de seis empresas do ramo farmacêutico para Pernambuco.





Além da própria Hemobrás, a autarquia também conta como clientes deste instrumento o Aché Laboratórios Farmacêuticos e a Blau Farmacêutica, empreendimentos instalados no Porto de Suape, no Cabo de Santo Agostinho; a IMEC – Indústria de Medicamentos Custódia, no sertão do Moxotó; o Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (Lafepe), na capital pernambucana; Natusense Indústria e Comércio, localizada em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife; e a Vidfarma Indústria de Medicamentos, sediada em Pombos, no agreste do estado.





Juntas, estas empresas informaram um investimento de mais de R$ 3,4 bilhões nos projetos localizados em Pernambuco, gerando 2505 postos de trabalho diretos e indiretos.





A atuação da Sudene através dos incentivos fiscais consolida também a ação estratégica "Apoio ao Complexo Econômico Industrial da Saúde", que integra o programa de Neoindustrialização previsto no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). "Esta é uma cadeia produtiva importante para nossa área de atuação e para o Brasil como um todo. Tanto que a política estabelecida pela Nova Indústria Brasil prevê investimentos na área industrial da saúde, para termos menor dependência tecnológica e maior capilaridade para atender as demandas da sociedade. Da mesma maneira, nosso plano regional trata o assunto com prioridade", complementou Danilo Cabral.





Redução de dependência tecnológica





Com investimento orçado em R$ 1,2 bilhão, o mais novo empreendimento do complexo da Hemobrás inaugurado pelo presidente Lula terá capacidade de operação da nova fábrica será de 1,2 bilhão de unidades internacionais. produção do Fator de Coagulação VIII Recombinante Hemo-8R. O medicamento é utilizado por pacientes em tratamento da hemofilia. Segundo a Hemobrás, 15 mil brasileiros convivem atualmente com a doença e dependem deste produto para o tratamento. O lançamento da fábrica busca reduzir a dependência internacional de medicamentos de alto custo.





"Entendemos que o sangue é uma questão nacional. Estamos prontos para qualquer desafio que venha no futuro", ressaltou a presidente da Hemobrás, Ana Paula Menezes.