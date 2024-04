No Rio Grande do Norte, Mais1.Café presenteia consumidores com voucher de R$ 20,00 no Dia Mundial do Café

Os clientes que postarem uma foto com os produtos da Mais1.Café em qualquer loja da rede no Brasil no dia 12/04, ganham um voucher para aproveitar os sabores da franquia





Após o sucesso da ação realizada no ano passado, com a distribuição de mais 100 mil cafés de graça no Dia Mundial do Café, em 14 de abril, data que anualmente celebra uma das bebidas mais consumidas do mundo, a Mais1.Café, uma das maiores redes de cafeterias do Brasil, fortalece o compromisso de oferecer uma experiência inesquecível aos consumidores. A rede presenteia com vouchers especiais, no valor de R$ 20,00, quem consumir os produtos na loja, por meio da promoção "Comprou, Postou, Ganhou".





Para participar, basta ir até a unidade mais próxima da Mais1.Café, no dia 12 de abril, tirar uma foto consumindo qualquer um dos produtos do cardápio da rede, postar na rede social Instagram e marcar na postagem o perfil oficial da franquia, @mais1.café. Os consumidores que atenderem as regras do regulamento, receberão, em até 24h, uma mensagem da Mais1.Café com o cupom, no valor de R$ 20,00, para aproveitar todos os mais de 30 sabores de bebidas quentes e geladas, além de acompanhamentos importados da Europa e da América Latina nas unidades da Mais1.Café no Brasil. A campanha é válida em todas as lojas apenas no dia 12/04/2024 e o prêmio poderá ser utilizado até 20/04/2024. Confira a unidade mais próxima no site





Segundo Gare Marques, cofundador e diretor de marketing da Mais1.Café, a promoção é uma ação que conecta ainda mais o consumidor com a marca. "Essa campanha é uma forma de agradecermos o carinho e a conexão que temos com amantes de café. Para isso, nada melhor do que presenteá-los com o sabor, o aroma e a qualidade de tudo o que preparamos na Mais1.Café", afirma.





A campanha estará disponível na data em todas as unidades da franquia no Brasil e o regulamento completo pode ser encontrado no perfil oficial do Instagram





Sobre a Mais1.Café