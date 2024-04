Influencer Faz Viagem relâmpago para Miami

Aproveitando cada segundo de sua estadia em Miami, a influencer vem compartilhando alguns momentos pra lá de especiais com seus seguidores nas redes. Desde sua chegada, ela tem se deliciado com a culinária local, explorando pratos exóticos e desfrutando de drinks refrescantes. Sempre bem vestida com looks icônicos para cada ocasião, Ana tem mostrado estilo e elegância em seus passeios pela cidade.





Além de se deliciar com os sabores locais, Ana Carolina tem desfrutado dos dias quentes e ensolarados nas praias de Miami, e depois dando aquela passadinha básica no shopping para fazer aquelas comprinhas e também explorar alguns pontos turísticos que a metrópole oferece.





"É impossível não se apaixonar por Miami e todas as suas possibilidades, é um dos meus lugares preferidos", compartilhou a influenciadora, transmitindo sua admiração pela cidade em suas redes sociais.





Destino certo entre muitos brasileiros, Miami é um dos locais mais visitados pelos turistas que buscam uma experiência completa oferecendo uma combinação única de praias deslumbrantes, clima ensolarado, compras de luxo, vida noturna animada e uma vibrante cena cultural.