Zurich Airport: Aeroporto Internacional de Natal, tem novo gestor

O novo gestor do Natal Airport, Rodrigo Abreu, é engenheiro, mestre em Engenharia de Produção (UFF), com MBA em Marketing (FGV). Abreu, como prefere ser chamado, atuou como diretor geral do Aeroporto Internacional de Cabo Frio, antes de chegar à Zurich Airport Brasil, em março deste ano, especialmente para assumir a gestão do Aeroporto Internacional de Natal Aluízio Alves.





Com mais de 15 anos de carreira no setor de energia, petróleo e logística, Abreu ocupou posições executivas em Operações, Comercial, Marketing Estratégico e Projetos em diferentes empresas do setor. Trabalhou na Itália, Reino Unido e América Latina, em empresas como Cameron, General Electric e Prysmian.





Na Zurich Airport Brasil, será responsável pela Operação do aeroporto e também representará a empresa nas interlocuções com parceiros estratégicos do Rio Grande do Norte. "O Aeroporto de Natal tem uma ótima infraestrutura, com uma excelente equipe e agora está sendo gerenciado por uma empresa que busca os mais eficientes, sustentáveis e surpreendentes aeroportos do Brasil, certamente posso me sentir um privilegiado em ter esse desafio na mãos", pontuou o novo gestor.





Do Rio de Janeiro, Abreu também é professor convidado do curso de MBA da Fundação Getúlio Vargas, nas áreas de estratégia, jogos de negócios, marketing e gestão de serviços.





Nova fase Natal Airport





No dia 19 de fevereiro de 2024, a Zurich Airport Brasil passou a operar o Aeroporto Internacional de Natal, o primeiro aeródromo a participar de uma relicitação no Brasil. A nova concessionária detém 100% do aeroporto - que atualmente tem capacidade para até 6,5 milhões de passageiros por ano - e irá operá-lo até 2054. A Zurich Airport ganhou a concessão em 19 de maio de 2023, com o lance de R$ 320 milhões, valor já pago pelo grupo suíço.