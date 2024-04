Shopping Cidade Verde terá programação especial para comemorar aniversário do CV Garden

O mês de abril será de comemoração no Shopping Cidade Verde. O CV Garden, espaço de gastronomia e lazer do shopping, completa um ano e durante todo o mês serão realizados eventos gratuitos e festivos para toda a família, como aulões de ginástica, pockets shows e programação para toda a família





Neste sábado (6), em parceria com a Tropical Leve e a BurnFit, aulões de dança e Intense HIIT vão animar e promover saúde a partir das 16h30 na área externa do mall. "Durante toda semana, a Tropical Leve, que está desde o início no CV Garden, terá um prato especial com valor promocional e no dia do evento irão acontecer sorteios de brindes", explica Keila Araújo, gerente de marketing do Shopping Cidade Verde.





Para as próximas semanas estão programados pockets shows, recreação, jogos e brincadeiras, além de promoções das lojas que operam no CV Garden, como Sodiê, Coxinhaz, Jabá e Loop Café. Para fechar o mês, no dia 27 de março será realizado um happy hour com show de Divini.





"O CV Garden chegou em um momento que passamos a investir ainda mais em lazer no shopping. Além das opções de lojas, serviços e o polo de saúde, queremos que nossos clientes contem com um espaço aconchegante, seja para relaxar, encontrar amigos ou fazer uma refeição ao longo do dia", diz Larissa Marinho, sócia-diretora do mall.





CV Garden