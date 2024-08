Dia dos Pais: Restaurante Yuru, do Golden Tulip Natal Ponta Negra, promove almoço com menu completo

O restaurante Yuru, do Golden Tulip Natal Ponta Negra, promove, no próximo domingo, 11 de agosto, Dia dos Pais, um almoço especial para a data. Aberto ao público, o almoço será servido das 12h às 15h, com uma variedade de sabores, além de oferecer uma experiência completa com entradas, pratos principais e sobremesas.





Para a entrada, o chef Alessandro Souza oferecerá no bufê de saladas frias: Salada de Tomates (tomate, parmesão e manjericão); Salada Mista (folhas, cebola roxa, tomate, palmito, pepino, cenoura e repolho roxo); Salada Havaiana (batatas, maçã, peito de peru, cereja, uvas passas e creme de leite); Bouquet de Folhas Crocantes (alface americana, alface crespa, rúcula e alface roxa); espelhos de frios, pães e antepastos e molhos (azeitonas, patê, milho verde, cebola marinada, molho de ervas, molho especial, vinagrete, limão, queijo ralado).





As opções de pratos principais são: Paella Dourada (arroz, camarão, peixe, frango, polvo, açafrão, pimentões, cebola, cebolinha e tomate); Steak Poivre (filé mignon, molho escuro, pimenta verde); Bacalhau na Nata (bacalhau, azeitonas, pimentões, queijo parmesão, azeite, nata, brócolis, cebola e batatas); Nhoque ao Molho Pomodoro (nhoque de batata, tomate, salsinha, cebola e azeite); Arroz Refogado (arroz, cebola e alho); legumes da estação (cenoura, abobrinha, brócolis e couve-flor); Moussaka de Berinjela (berinjela, batatas, carne moída); e Batatas Recheadas (batatas inglesas, queijo muçarela, molho branco, cream cheese, salsinha).













Como sobremesas, serão oferecidos: Torta de Chocolate; Cocada Mole; Flan de Abacaxi; Pudim de Leite; e frutas da estação.













O cardápio inclui ainda bebidas não alcoólicas, como água, refrigerante e suco servidos em jarras. As alcoólicas são cobradas à parte. O valor individual do buffet é R$ 120,00. Para mais informações e reservas o telefone é (84) 3646-0100 ou pelas redes sociais @goldentulipnatal ou @yururestaurante.





Serviço:





Golden Tulip Natal Ponta Negra





Restaurante Yuru





Endereço: Av. Engenheiro Roberto Freire, 4.382 - Ponta Negra, Natal - RN









Redes sociais: @goldentulipnatal/ @yururestaurante









Sobre o Golden Tulip Natal Ponta Negra





Moderno e bem localizado, o Golden Tulip Natal Ponta Negra é ideal para quem busca uma hospedagem sofisticada e boa gastronomia. Ele fica próximo ao Centro de Convenções de Natal e permite fácil acesso aos litorais Norte e Sul, aos polos industriais da cidade e à principal rota ao novo aeroporto, na cidade de São Gonçalo.





Com vista privilegiada para a Praia de Ponta Negra, possui 161 quartos amplos e confortáveis divididos em quatro categorias: standard, superior, deluxe e máster suíte. Todos os quartos são equipados com smart TV, ar-condicionado, frigobar, cofre e internet wi-fi gratuita aos hóspedes. Conta também com quartos totalmente adaptados a portadores de necessidades especiais (PNE).





O hotel oferece ainda piscina, fitness center, business center, estacionamento coberto, room service 24 horas, além de quatro salas de eventos com capacidade para acomodar até 250 pessoas. O café da manhã é incluído na diária do hóspede, servido no renomado restaurante Yuru, uma das melhores opções gastronômicas da cidade.